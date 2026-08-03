Apple desafía al Reino Unido y se niega a crear una "puerta trasera" en sus datos cifrados

Publicado por Carlos Dominguez 3 de agosto, 2026

Apple presentó este lunes un nuevo recurso legal contra el intento del Gobierno del Reino Unido de obligarle a crear una "puerta trasera" que permita a las autoridades acceder a los datos cifrados de sus usuarios. La compañía estadounidense confirmó la acción a AFP, aunque se negó a dar más detalles.

La disputa se centra en una exigencia británica para que Apple habilite un mecanismo que permita a las fuerzas de seguridad acceder, cuando lo requieran, a la información que los usuarios suben a la nube. Apple ha reiterado su posición de siempre: "Nunca hemos construido una puerta trasera o una llave maestra para ninguno de nuestros productos o servicios, y nunca lo haremos".

Según reportó el Financial Times, Londres ya no exige acceso a los datos de usuarios de todo el mundo —una petición que generó fuertes tensiones con Washington y que el Reino Unido retiró en 2025—, sino únicamente a los de sus ciudadanos británicos. Ese es el punto central del nuevo desafío legal de Apple.