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Apple desafía al Reino Unido y se niega a crear una "puerta trasera" en sus datos cifrados

La disputa se centra en una exigencia británica para que Apple habilite un mecanismo que permita a las fuerzas de seguridad acceder, cuando lo requieran, a la información que los usuarios suben a la nube.

Una tienda de Apple en Tokio-Imagen de Archivo.

Una tienda de Apple en Tokio-Imagen de Archivo.Norikazu Tateishi-The Yomiuri Shimbun via AFP.

Carlos Dominguez
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Carlos Dominguez

Apple presentó este lunes un nuevo recurso legal contra el intento del Gobierno del Reino Unido de obligarle a crear una "puerta trasera" que permita a las autoridades acceder a los datos cifrados de sus usuarios. La compañía estadounidense confirmó la acción a AFP, aunque se negó a dar más detalles.

La disputa se centra en una exigencia británica para que Apple habilite un mecanismo que permita a las fuerzas de seguridad acceder, cuando lo requieran, a la información que los usuarios suben a la nube. Apple ha reiterado su posición de siempre: "Nunca hemos construido una puerta trasera o una llave maestra para ninguno de nuestros productos o servicios, y nunca lo haremos".

Según reportó el Financial Times, Londres ya no exige acceso a los datos de usuarios de todo el mundo —una petición que generó fuertes tensiones con Washington y que el Reino Unido retiró en 2025—, sino únicamente a los de sus ciudadanos británicos. Ese es el punto central del nuevo desafío legal de Apple.

Privacidad frente a seguridad

Apple, como otras grandes tecnológicas, defiende el cifrado de extremo a extremo como una garantía fundamental para proteger a los usuarios de espionaje indebido y de ataques de hackers. En febrero de 2025, la compañía llegó incluso a dejar de ofrecer su función más avanzada de cifrado (Advanced Data Protection) a los usuarios británicos para evitar tener que debilitar su sistema.

Por su parte, las autoridades policiales de varios países argumentan que el cifrado total puede convertirse en un escudo para delincuentes, terroristas y redes de pornografía infantil, incluso cuando existe una orden judicial legítima.

Hasta el momento, el Gobierno británico no ha respondido a las solicitudes de comentario. 

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