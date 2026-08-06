Washington lanza nuevas sanciones contra la cúpula militar del régimen cubano

Nuevas sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas de Cuba, otras siete personas y cinco entidades (Archivo) AFP

Publicado por Diane Hernández 6 de agosto, 2026

Washington anunció este jueves sanciones contra el ministro de las Fuerzas Armadas del régimen cubano, general Álvaro López Miera, así como otros responsables y cinco empresas del sector industrial militar de la isla.

Los sancionados están implicados en "la adquisición y el mantenimiento de armas y equipo militar en el extranjero destinados a las fuerzas militares y de seguridad", explicó el comunicado del Departamento de Estado.

Cuba es considerado un Estado que "patrocina el terrorismo" y una "amenaza a la seguridad nacional", y desde principios de año el país ha ido aumentando la presión económica y diplomática sobre la isla, que atraviesa una de las peores crisis de su historia reciente.

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Esta nueva oleada de sanciones llega tras la publicación de un extenso y contundente informe del Departamento de Estado sobre las actividades militares y diplomáticas de La Habana en todo el mundo desde el triunfo de la Revolución castrista, en especial en América Latina y el Caribe.

Ese informe "relata las continuas asociaciones del régimen cubano con Rusia y China, ambos proveedores de hardware (equipamiento, ndlr) militar, tecnologías de vigilancia y otras capacidades de seguridad para Cuba", indica el comunicado.

Los otros sancionados

Las sanciones alcanzan al ministro López Miera y a su viceministro Roberto Legrá, al que se acusa de estar involucrado en la compra de armamento ruso. También abarcan a altos funcionarios del ministerio.

Asimismo, fue sancionada la coronel Mónica Milián Gómez, agregada militar en la embajada en Moscú, que medios de comunicación en el exilio acusan de estar involucrada en el supuesto reclutamiento de cubanos para participar en la guerra contra Ucrania.

Waldo Pérez Cortés, el agregado militar en la embajada cubana en Pekín, también fue sancionado.

La lista incluye a entidades como Tecnoimport, Duna, Unión de Industria Militar (UIM) y la empresa Yuri Gagarin, todas ellas especializadas en la compra y reparación de equipamiento militar.

De acuerdo a la legislación estadounidense, los sancionados no pueden tener bienes ni acceder a servicios financieros ni económicos de ningún tipo en Estados Unidos.

El Gobierno de Donald Trump ha sancionado en los últimos meses casi a la totalidad de los altos mandos del régimen cubano, así como las empresas que responden a la dictadura.

También ha presentado cargos contra el dictador histórico Raúl Castro, acusado de haber ordenado, hace tres décadas, el derribo de dos aeronaves civiles procedentes de Florida, cuando era ministro de Defensa.