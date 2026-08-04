Muere Allan 'Puro Osso' Nascimento, luchador de UFC, a los 34 años

Publicado por Carlos Dominguez 4 de agosto, 2026

La UFC anunció este lunes la trágica muerte del peso mosca brasileño Allan Nascimento, conocido como Puro Osso. El peleador de 34 años fue hallado tras sufrir una emergencia médica durante la madrugada.

Según el comunicado oficial de la promoción, Nascimento fue localizado la mañana del lunes 3 de agosto en estado de inconsciencia después de lo que las autoridades describieron como un aparente ataque cardíaco mientras dormía. "A pesar de los esfuerzos del equipo médico que acudió al lugar, no fue posible reanimarlo y fue declarado fallecido en el sitio".

El legado de ‘Puro Osso’ en la UFC

Nascimento, originario de Brasil, formaba parte de la UFC desde 2021. Era un grappler de estilo técnico, cinturón negro en jiu-jitsu brasileño y reconocido por su habilidad en las sumisiones. Entrenaba en la prestigiosa academia Chute Boxe de São Paulo, donde compartía tatami con figuras como Charles Oliveira.

Su récord profesional era de 22 victorias y 7 derrotas, con un balance de 4-2 dentro del Octágono. Su última aparición había sido el 20 de junio, en una cartelera Fight Night celebrada en Las Vegas.

El deporte se despide de ‘Puro Osso’

La noticia ha generado una fuerte conmoción en el mundo de las artes marciales mixtas. Peleadores como Dustin Poirier, Henry Cejudo y Mackenzie Dern fueron algunos de los primeros en expresar sus condolencias a través de las redes sociales, uniéndose al sentimiento general de shock que recorre la comunidad del deporte.

La UFC lamentó profundamente la pérdida de uno de sus atletas y extendió su pésame a la familia, amigos y equipo de Nascimento.