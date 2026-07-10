Orgullosos de ser hispanos: identidad compartida, experiencias divididas

Publicado por Williams Perdomo 10 de julio, 2026

La mayoría de los hispanos que viven en el país considera que su origen es un componente fundamental de su identidad personal. Sin embargo, existe una marcada división sobre si esa condición favorece o dificulta sus oportunidades de progreso en el país, según una encuesta del Pew Research Center.

El estudio, realizado entre 4.923 adultos latinos en octubre de 2025, revela que el 61% afirma que ser hispano es una parte "extremadamente" o "muy" importante de cómo se percibe a sí mismo.

Y es que el ser hispano es para muchos, ser estadounidense sin más etiquetas. Así, el 40% sostiene que ser hispano no influye ni le crea un hándicap en su capacidad para progresar en Estados Unidos, mientras que el 33% considera que representa un obstáculo y el 26% cree que supone una ventaja.

La encuesta también muestra importantes diferencias según la afiliación política y la experiencia migratoria. Entre quienes votaron por Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2024, el 57% considera que ser hispano no les beneficia ni les perjudica para avanzar en el país. En contraste, entre los votantes de Kamala Harris, el 39% afirma que su identidad hispana dificulta sus oportunidades de progreso, mientras que el 38% considera que no tiene ningún efecto y el 23% opina que les ayuda.

Ser hispano es más importante para la autoimagen de los demócratas

Las diferencias también se reflejan en la importancia que cada grupo otorga a su identidad. El 42% de los votantes de Trump afirma que ser hispano es extremadamente o muy importante para su autoimagen, frente al 69% de quienes respaldaron a Harris.

Por afiliación partidista, el 47% de los republicanos hispanos sostiene que su origen no influye en sus posibilidades de progresar, mientras que el 41% de los demócratas hispanos considera que sí representa una desventaja.

Discriminación: el 54% no ha experimentado ningún episodio por ser hispano

El informe también analiza las experiencias relacionadas con la discriminación. Un 34% de los hispanos asegura haber sido discriminado o tratado injustamente por alguien que no es hispano durante los doce meses previos a la encuesta. Además, el 29% afirma haber sido criticado por hablar español en público, el 26% dice que alguien le pidió que regresara a su país de origen y el 25% asegura haber recibido insultos por ser hispano.

No obstante, el 54% afirma no haber experimentado ninguno de esos episodios, mientras que un 34% señala que alguien expresó apoyo hacia ellos por su origen.