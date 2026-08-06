Tres grandes incendios siguen activos en Spokane y mantienen a miles de personas en tensión

Publicado por Diane Hernández 6 de agosto, 2026

Tres grandes incendios forestales permanecían activos este miércoles en el área de Spokane, en el noreste del estado de Washington, después de obligar a decenas de miles de residentes a abandonar sus hogares y causar graves daños en centenares de edificaciones.

Los incendios de Autumn Lane, Old Trails y Fairview han quemado en conjunto más de 10.500 acres —unos 4.250 hectáreas—, mientras equipos de bomberos procedentes de distintas zonas del estado continúan trabajando para reforzar los perímetros y evitar nuevos avances de las llamas.

Las autoridades mantienen órdenes y advertencias de evacuación en numerosas comunidades del condado de Spokane, debido a que las condiciones cálidas, secas y ventosas podrían volver a intensificar los incendios. Los tres fuegos han provocado la evacuación de aproximadamente 67.000 personas y destruido o dañado alrededor de 850 estructuras, de acuerdo con los balances más recientes.

Autumn Lane continúa como el incendio más activo

La Oficina del Sheriff del Condado de Spokane informó que el incendio de Autumn Lane continuaba siendo el más activo de los tres incidentes.

A pesar del elevado riesgo de propagación, los bomberos consiguieron mantener las llamas dentro del perímetro establecido el martes y avanzaron en la construcción y el reforzamiento de las líneas de contención.

Hasta la tarde del 5 de agosto, las autoridades reportaban los siguientes porcentajes:

Incendio de Autumn Lane: 13% contenido.

Incendio de Old Trails: 13% contenido.

Incendio de Fairview: 5% contenido.

Las temperaturas más moderadas ayudaron temporalmente a las labores de extinción. Sin embargo, los responsables de emergencias advirtieron que el regreso de condiciones más calurosas, secas y ventosas podría poner a prueba las líneas construidas por los equipos de bomberos.

Investigan las causas de dos de los incendios Las causas inmediatas de los incendios de Autumn Lane y Fairview todavía se encuentran bajo investigación. Las autoridades han señalado que ambos se originaron por actividad humana, aunque no han determinado públicamente si fueron accidentales o intencionados.

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​El Departamento de Recursos Naturales de Washington mantiene restricciones a las quemas en el este del estado debido a las elevadas temperaturas, la sequedad de la vegetación y el incremento de la actividad de los incendios forestales. La agencia recuerda que las actividades humanas son responsables de la mayoría de estos siniestros en Washington.

Un hombre enfrenta cargos por el incendio de Old Trails

En el caso del incendio de Old Trails, las autoridades arrestaron a Aaron F. Farinacci, de 37 años y residente de Spokane, bajo sospecha de incendio provocado en primer grado.

Según los investigadores, un testigo habría visto al sospechoso cerca del punto donde comenzaron las llamas. Las autoridades también encontraron entre sus pertenencias fósforos resistentes al agua, cigarrillos y un encendedor de butano. Farinacci ha negado haber iniciado el fuego.

El acusado compareció por primera vez ante un tribunal el 4 de agosto y quedó detenido con una fianza fijada en un millón de dólares. Su lectura formal de cargos estaba prevista para este jueves 6 de agosto.

Más de 100 miembros de la Guardia Nacional apoyan la emergencia

Más de un centenar de integrantes de la Guardia Nacional de Washington fueron movilizados para apoyar la respuesta en Spokane.

Los efectivos colaboran con las autoridades locales en tareas relacionadas con las evacuaciones, el control de accesos y la protección de las comunidades afectadas. El despliegue forma parte de la respuesta de emergencia ante los incendios y no de una operación contra disturbios, como podría interpretarse erróneamente de algunas versiones iniciales.

“Cada uno de esos miembros de la Guardia Nacional es voluntario y todos están aquí para ayudar”, declaró el mayor general Gent Welsh durante una conferencia de prensa.

Aunque los bomberos han comenzado a ganar terreno, las autoridades insistieron en que los residentes no deben regresar a las zonas evacuadas hasta recibir una autorización oficial. Persisten riesgos por focos activos, árboles debilitados, líneas eléctricas dañadas y posibles cambios repentinos en la dirección del viento.