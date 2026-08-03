Primeras muertes por el brote de ciclosporiasis en Michigan: más de 11.000 casos sospechosos

Publicado por Carlos Dominguez 3 de agosto, 2026

Las autoridades sanitarias de Michigan confirmaron este lunes las primeras dos muertes relacionadas con el brote de ciclosporiasis, una infección parasitaria conocida por provocar una intensa diarrea. Ambas víctimas presentaban "condiciones de salud subyacentes significativas", según el Departamento de Salud y Servicios Humanos del estado.

El brote, que ya se ha extendido a 41 estados, se vincula presuntamente a lechuga iceberg contaminada procedente de Taylor Farms de México. Según la FDA, este producto se sirvió en restaurantes de Taco Bell y también se distribuyó en tiendas.

Entre el 1 de mayo y el 27 de julio se registraron al menos 6.707 casos confirmados por laboratorio en todo el país. Michigan es el estado más afectado: según informó The New York Post, las autoridades locales contabilizan más de 11.200 casos sospechosos hasta el 3 de agosto, aunque no todos han sido confirmados en laboratorio. Además, hasta el 30 de julio se habían hospitalizado 193 personas en el estado.