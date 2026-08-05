Imputan al hombre armado detenido en el campo de golf de Trump en California

Publicado por AFP 5 de agosto, 2026

El hombre armado detenido en un campo de golf propiedad de Donald Trump en California el domingo, dos días antes de una visita del presidente al lugar, enfrenta cargos federales y debe comparecer este miércoles ante la justicia, anunciaron autoridades.

Jeanine John Taele, de 38 años, fue imputado por posesión de un fusil de cañón corto no registrado, un delito castigado con hasta 10 años de prisión. Un juez federal de Los Ángeles decidirá si puede ser puesto en libertad bajo fianza o no.

"Si bien aún estamos investigando los motivos de este individuo, agradecemos que fuera detenido antes de la visita del presidente", dijo el fiscal federal para la región de Los Ángeles, Bill Essayli, un comunicado publicado a última hora del martes.

Las autoridades no han aportado elementos que demuestren que el sospechoso buscara atentar contra Trump.

Pero "no hay margen para el error, en particular a la luz de los anteriores intentos de asesinato contra el presidente", insistió el subdirector de la oficina del FBI en Los Ángeles, Patrick Gandy, quien prometió una "investigación exhaustiva".

Era buscado por robo

Taele despertó sospechas ya el viernes en el campo de golf de Rancho Palos Verdes, según la demanda en su contra. Fue visto "con un auricular", "tomando fotos y videos de las actividades de planificación de la seguridad" por agentes federales encargados de preparar la visita presidencial.

El domingo apareció nuevamente en el campo de golf y fue detenido. Al arrestarlo, los agentes encontraron un cargador con municiones en su pantalón y una "pistola de 9 mm cargada" en su vehículo, junto con unos binoculares y una placa de agente de seguridad.

El sospechoso afirmó estar en una misión de seguridad por cuenta del Departamento de Estado. Tras las verificaciones, se comprobó que era buscado por robo.

Más tarde, el sheriff y los servicios antiterroristas del FBI registraron la vivienda de Taele, en Downey, en las afueras de Los Ángeles.

Allí descubrieron un fusil de asalto, una pistola, un chaleco antibalas, cargadores de gran capacidad, municiones, dos radios y "varios cuadernos que contenían declaraciones inquietantes", según el comunicado.

Destinada a recaudar fondos para el Partido Republicano antes de las elecciones de mitad de mandato de noviembre, la cena de Trump en su campo de golf transcurrió sin contratiempos el martes por la noche.