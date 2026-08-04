Ariana Grande explica por qué se alejará temporalmente de los escenarios y del foco mediático

Publicado por Diane Hernández 4 de agosto, 2026

Ariana Grande rompió el silencio después de que su equipo anunciara que se alejará temporalmente de la vida pública al finalizar su actual gira. La artista aseguró que la decisión no responde a una reacción precipitada ante las recientes especulaciones sobre su salud o su apariencia física, sino a un proceso personal que comenzó hace tiempo.

Durante un concierto celebrado el lunes en el United Center de Chicago, como parte de su gira Eternal Sunshine Tour, Grande habló directamente con sus seguidores y trató de tranquilizarlos ante la preocupación generada por el anuncio.

“El anuncio que hice ayer no fue algo reactivo ni impulsivo. Es algo que decidí planear en secreto hace mucho tiempo”, afirmó la cantante, según declaraciones recogidas por la BBC.

Grande explicó que quiso dirigirse personalmente a sus fans porque, cuando la información no procede directamente de ella, “se puede exagerar un poco”. La intérprete señaló además que su decisión surgió “desde un lugar de reflexión y empoderamiento” y no como consecuencia de los comentarios negativos difundidos en redes sociales.

“He escuchado que mis fans estaban preocupados porque la negatividad estaba arruinando las cosas para mí, pero eso no podría estar más lejos de la realidad”, expresó.

La artista defendió también la necesidad de establecer límites frente a la exposición permanente: “Los seres humanos necesitamos un respiro de vez en cuando”.

Un descanso tras años de intensa exposición mediática

Un representante de Grande declaró a la revista People que la cantante se tomará un “merecido descanso del trabajo y las apariciones públicas” después de que concluya su gira en Londres el próximo 1 de septiembre.

De acuerdo con el portavoz, la intensa agenda promocional de la artista y sus numerosas apariciones públicas han dado lugar a un “escrutinio público constante e interminable”.

Grande aseguró, sin embargo, que la experiencia de su actual gira ha sido una de las más importantes de su carrera.

La cantante describió el recorrido como “una de las experiencias más sanadoras, bellas, acertadas y especiales” de su vida y afirmó que la conexión con sus seguidores no se ha visto afectada por el ruido exterior.

“No importa qué ruidos existan ahí fuera, nada podrá distorsionar mi realidad ni ser más real para mí que este amor que compartimos”, dijo ante el público de Chicago.

“Esto es lo que siempre quiero. El resto de esas cosas no me corresponde cargarlas”, agregó.

Cancela su debut en el West End de Londres

La decisión de Grande implica también su salida de la producción de Sunday in the Park with George, el musical de Stephen Sondheim que debía marcar su debut en el West End londinense.

La cantante tenía previsto protagonizar la obra junto a Jonathan Bailey, su compañero de reparto en las películas de Wicked. El espectáculo estaba programado para el verano de 2027 en el Barbican Centre de Londres.

Los productores confirmaron el domingo la retirada de Grande mediante un comunicado difundido en la cuenta oficial de la producción en X.

“Sabemos que esta no ha sido una decisión fácil, y ella la toma con nuestra total comprensión y apoyo”, señalaron, según informó AFP.

La producción continuará según lo previsto y el nuevo reparto será anunciado posteriormente.

Un portavoz del Barbican expresó también su apoyo a la cantante y aseguró que esperan poder recibirla en el teatro en el futuro, “cuando llegue el momento adecuado”.

Preocupación por los comentarios sobre su cuerpo La apariencia física y el estado de salud de Grande han sido objeto de especulaciones recurrentes durante los últimos años, especialmente en las redes sociales.

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​La preocupación aumentó tras el estreno del videoclip de Petal, publicado el viernes, en el que algunos usuarios volvieron a comentar públicamente sobre el peso de la artista.

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​Grande ha pedido anteriormente que se detengan ese tipo de observaciones y ha advertido que los comentarios sobre el cuerpo de otras personas pueden ser “realmente peligrosos”.

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​Tras conocerse la noticia de su retiro temporal, miles de seguidores difundieron mensajes de apoyo y la etiqueta #WeLoveYouAriana se convirtió en tendencia en las plataformas digitales.

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​La madre de la cantante, Joan Grande, también manifestó públicamente su respaldo. En una publicación de Instagram relacionada con el nuevo videoclip de su hija, escribió: “Eres magnífica. Este video es increíble. Me encanta y te quiero aún más”.

De Broadway al éxito mundial con 'Wicked'

Grande comenzó su carrera artística durante la adolescencia en Broadway antes de convertirse en una de las figuras más exitosas de la música pop internacional.

Su interpretación de Glinda en la adaptación cinematográfica de Wicked le valió una nominación al Óscar como mejor actriz de reparto y abrió una nueva etapa en su trayectoria como actriz.

El éxito de la primera película y de su secuela, Wicked: For Good, provocó que Grande mantuviera una intensa presencia mediática durante cerca de dos años, entre estrenos, entrevistas, campañas promocionales y ceremonias de premios.

La artista concluirá su gira con diez conciertos en Londres, el último de ellos programado para el 1 de septiembre. Aunque posteriormente reducirá sus apariciones públicas, todavía está previsto que participe en la comedia Focker-in-Law, junto a Ben Stiller y Robert De Niro, cuyo estreno en cines está programado para noviembre.