Un hacker robó más de 600.000 expedientes de votantes de la página web de Arizona en 2020, pero el Departamento de Justicia de Biden no presentó cargos

Publicado por John Solomon / Steven richards 6 de agosto, 2026

El condado más grande de Arizona sufrió una importante filtración de sus datos electorales en los días previos a las elecciones presidenciales de 2020, cuando un hacker que se autodenominaba como tal burló las medidas de seguridad y obtuvo 633. 000 expedientes de registro de votantes, pero el Departamento de Justicia de Biden y los fiscales locales se negaron a presentar cargos incluso después de que el FBI lograra que el sospechoso confesara, según documentos desclasificados que la Casa Blanca hizo públicos el jueves.

La extracción de los ficheros de registro de votantes del condado de Maricopa fue el incidente de seguridad más destacado en un registro de ciberintrusiones que mantuvieron las agencias de inteligencia estadounidenses en los días cercanos a las elecciones del 3 de noviembre de 2020, y provocó una amplia investigación del FBI que condujo a los agentes hasta una vivienda en Fountain Hills, Arizona, según muestran los memorandos.

El hombre al que el FBI interrogó admitió que había escrito un script informático para aprovechar las vulnerabilidades de seguridad de los sistemas electorales del condado y extrajo los ficheros, entre los que se incluían 930 con "información sensible de los votantes, como ser víctimas de violencia doméstica, jueces y agentes de las fuerzas del orden", según los expedientes del caso del FBI desclasificados y hechos públicos por el Grupo de Trabajo para la Transparencia Gubernamental de la Casa Blanca del presidente Donald Trump.

El director del FBI Kash Patel envió esta semana una carta a dicho grupo de trabajo en la que afirmaba que la agencia había dedicado "importantes recursos", pero no había conseguido que la Fiscalía Federal de Phoenix, la Fiscalía General de Arizona, la Fiscalía del condado de Maricopa (Arizona) ni la Fiscalía del condado de Pinal (Arizona) presentaran cargos, a pesar de que el presunto hacker había admitido los hechos.

FBI_Letter.pdf

La Fiscalía Federal se negó a procesar al presunto hacker el 12 de julio de 2021

La Fiscalía Federal se negó a procesar al presunto hacker el 12 de julio de 2021, bajo la Administración Biden, según el FBI. Los memorandos recientemente publicados no indican cuándo tomaron otras fiscalías decisiones similares de no presentar cargos, pero el caso se cerró oficialmente en su totalidad en 2023.

Justo un día antes de las elecciones del 3 de noviembre, la Oficina del Registrador del condado de Maricopa presentó una denuncia a través del Centro de Inteligencia Antiterrorista de Arizona en la que se indicaba que se había producido "un intento de recopilar información sobre el censo electoral", según un resumen del FBI.

FBI_Opening_Doc.pdf

Según ese memorándum, un intruso no identificado accedió a los datos del censo electoral en la página web del Registro Civil mediante el uso de un "script de PowerShell" que aprovechaba una vulnerabilidad en la seguridad. Según los memorandos, entre el 21 de octubre de 2020 y el 2 de noviembre de 2020 se sustrajeron más de 633.000 registros de votantes.

Según Microsoft, "un script de PowerShell es un archivo de texto sin formato guardado con la extensión .ps1 que contiene una secuencia de comandos (denominados cmdlets), variables y lógica para automatizar tareas".

Los delincuentes podrían obstaculizar la capacidad de los votantes para emitir su voto en el futuro

Los archivos de registro de votantes no incluyen las papeletas, y no hay pruebas de que se modificaran votos en el incidente. Sin embargo, la comunidad de inteligencia de EE. UU. lleva advirtiendo desde 2020 de que, si personas malintencionadas obtuvieran acceso a dichos archivos, podrían obstaculizar la capacidad de los votantes para emitir su voto en el futuro. China ha obtenido unos 220 millones de estos archivos, según muestran los documentos publicados el mes pasado por el presidente Donald Trump.

El incidente del condado de Maricopa apareció con frecuencia en los registros de alertas cibernéticas de la comunidad de inteligencia en los días previos a las elecciones presidenciales y el mismo día de las mismas. Esos registros también fueron hechos públicos por la Casa Blanca, con la información sensible censurada. Muestran que, a las 7:15 de la mañana del día de las elecciones, la comunidad de inteligencia ya sabía que la intrusión en Maricopa había sustraído información no pública.

En ese momento, los responsables electorales del condado de Maricopa dijo que el sospechoso accedió a la página web donde la gente podía inscribirse para votar, pero no pudo penetrar en el servidor donde se almacenan realmente los archivos de inscripción en el censo electoral del condado. El condado también afirmó que la única información obtenida sobre votantes individuales eran los números de registro electoral, pero esto lo contradice el FBI, que identificó más de 900 registros de votantes que contenían información privada, como la condición de víctima de violencia doméstica.

Intel_Cyber_Logs_2020.pdf

El FBI rastreó la intrusión hasta una vivienda de Fountain Hills, Arizona, y varios días después de las elecciones se enviaron agentes para interrogar al sospechoso y ejecutar una orden de registro en el domicilio.

El sospechoso se describió a sí mismo como un "hacker o aficionado a la informática"

El hombre se mostró cooperativo y explicó a los agentes federales exactamente cómo descubrió la vulnerabilidad en la página web de la Oficina del Registrador del Condado de Maricopa y cómo escribió un script informático para aprovecharla, según un formulario FD-302 en el que se recoge el acta de la entrevista. Un FD-302 es el formulario oficial del FBI que utilizan los agentes especiales para redactar un resumen de un interrogatorio a un testigo, sospechoso o informante.

El sospechoso, que se describió a sí mismo como un "hacker o aficionado a la informática", explicó a los agentes que descubrió por primera vez las vulnerabilidades en la página web de Maricopa unos dos meses antes, en septiembre de 2020. "Se dio cuenta de que su número de identificación de votante aparecía en la URL" tras introducir sus propios datos de votante y "probó la vulnerabilidad introduciendo varios números de siete dígitos en la ruta de la URL, lo que le permitió acceder a diferentes datos de registro de votantes", escribieron los agentes.

FBI_302.pdf

El hombre afirmó que, tras descubrir la vulnerabilidad, desarrolló un "script de PowerShell" que ejecutó desde principios de octubre hasta aproximadamente el 2 de noviembre de 2020, el día antes de las elecciones. En ese momento, el condado de Maricopa ya había detectado las intrusiones y "había reparado su cortafuegos", según el memorándum del FBI.

El hombre estimó que obtuvo entre 1 millón y 2 millones de fichas de votantes

El hombre estimó que obtuvo entre 1 millón y 2 millones de fichas de votantes. Los agentes del FBI señalaron que el sospechoso acabó "dándose cuenta de la gravedad de la situación y se asustó", al saber que "recibiría la visita de [las fuerzas del orden]". Aunque consideró la posibilidad de informar a los medios de comunicación sobre sus acciones, decidió mantener su intrusión en secreto y borró el contenido de sus discos duros y eliminó los archivos de su Google Cloud, según el informe FBI-302.

El mismo día de la entrevista, los agentes del FBI ejecutaron una orden de registro en el domicilio del sospechoso. El registro fue hecho público por Forbes en diciembre de 2020. El Arizona Daily Independent también informó de que una vivienda había sido objeto de una redada por parte de agentes del FBI que buscaban pruebas de un ciberataque contra una organización cuyo nombre no se había revelado entonces.

Según se informó, los agentes se incautaron de ocho discos duros, tres ordenadores y una bolsa con memorias USB.

Forbes informó de que un hombre que vivía en esa dirección ya había sido investigado por la policía en 2011 cuando residía en Wisconsin. Mientras trabajaba como administrador de TI para la ciudad de Ashland, la policía local lo interrogó por una serie de correos electrónicos falsos enviados antes de unas elecciones locales.

Después de que tanto las fiscalías federales como las estatales se negaran a presentar cargos basándose en las conclusiones del FBI, el equipo de investigación solicitó a la agencia que archivara el caso en mayo de 2023, casi tres años después de que se detectaran por primera vez las intrusiones, según revela un memorándum adicional del FBI. Los agentes citaron esas denegaciones para justificar el archivo del caso.

FBI_Case_Closure.pdf

© Just The News