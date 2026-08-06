Brote de Salmonella: 345 casos por jalapeños y más de 18 millones de huevos retirados del mercado – Todo lo que debe saber
Más de 440 personas han resultado afectadas en EEUU por dos brotes diferentes de la enfermedad en varios estados.
Un brote multistate de Salmonella Javiana vinculado a chiles jalapeños importados de México ha enfermado a 345 personas en 27 estados de Estados Unidos, según la actualización más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 5 de agosto.
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Paralelamente, un segundo brote de Salmonella Enteritidis relacionado con huevos de cáscara ha causado 98 casos en 17 estados. En total, ambos brotes suman más de 440 personas afectadas, con decenas de hospitalizaciones y ninguna muerte reportada hasta el momento. Las autoridades ya han ordenado la retirada de más de 18 millones de huevos del mercado.
Las autoridades sanitarias advirtieron de que el número real de casos es probablemente mucho mayor, ya que muchas personas se recuperan sin acudir al médico ni realizarse pruebas.
1. Brote de jalapeños (el más grande)
- Cepa: Salmonella Javiana
- Casos: 345
- Hospitalizaciones: 36
- Muertes: 0
- Estados afectados: 27 (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming)
Origen: Jalapeños frescos cultivados en Sinaloa, México y distribuidos por Coast Citrus Distributors.
Como medida preventiva ante las sospechas, Chipotle y QDOBA retiraron los jalapeños implicados, y las autoridades sanitarias aseguran que en estos momentos no representan ningún riesgo.
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2. Brote de huevos (más de 18 millones retirados)
- Cepa: Salmonella Enteritidis
- Casos: 98
- Hospitalizaciones: 26
- Muertes: 0
- Estados afectados: 17
Origen: Huevos producidos por Midwest Poultry Services en algunas granjas de Texas. La empresa retiró más de 1,5 millones de docenas de huevos (fechas de caducidad entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026) vendidos bajo marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Cal-Maine y Country Morning.
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Síntomas de la salmonelosis
- La mayoría de las personas presentan:
- Diarrea (a veces con sangre)
- Fiebre
- Cólicos o dolor abdominal
- Náuseas y vómitos
- Dolor de cabeza
Los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después de ingerir el alimento contaminado y normalmente duran de 4 a 7 días.
Quiénes corren más riesgo
- Niños menores de 5 años
- Adultos de 65 años o más
- Personas con el sistema inmunitario debilitado
- Personas con enfermedades crónicas
Cómo prevenir la infección
- Lávate las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes y después de manipular alimentos.
- Lava bien frutas y verduras bajo agua corriente.
- Evita la contaminación cruzada (tablas y utensilios separados).
- Cocina bien los huevos (yema y clara firmes) y las carnes.
- Refrigera rápidamente los alimentos perecederos.
- Si tienes huevos o jalapeños de las marcas/lotes afectados, deséchalos y no los consumas.