Brote de Salmonella: 345 casos por jalapeños y más de 18 millones de huevos retirados del mercado – Todo lo que debe saber

Publicado por Carlos Dominguez 6 de agosto, 2026

Un brote multistate de Salmonella Javiana vinculado a chiles jalapeños importados de México ha enfermado a 345 personas en 27 estados de Estados Unidos, según la actualización más reciente de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) del 5 de agosto.

Paralelamente, un segundo brote de Salmonella Enteritidis relacionado con huevos de cáscara ha causado 98 casos en 17 estados. En total, ambos brotes suman más de 440 personas afectadas, con decenas de hospitalizaciones y ninguna muerte reportada hasta el momento. Las autoridades ya han ordenado la retirada de más de 18 millones de huevos del mercado.

Las autoridades sanitarias advirtieron de que el número real de casos es probablemente mucho mayor, ya que muchas personas se recuperan sin acudir al médico ni realizarse pruebas.

1. Brote de jalapeños (el más grande)

Cepa: Salmonella Javiana

Salmonella Javiana Casos : 345

: 345 Hospitalizaciones : 36

: 36 Muertes : 0

: 0 Estados afectados: 27 (Alabama, Arkansas, California, Colorado, Georgia, Illinois, Indiana, Kansas, Kentucky, Louisiana, Michigan, Minnesota, Missouri, Montana, Nebraska, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, South Carolina, Tennessee, Texas, Utah, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming)

Origen: Jalapeños frescos cultivados en Sinaloa, México y distribuidos por Coast Citrus Distributors.

Como medida preventiva ante las sospechas, Chipotle y QDOBA retiraron los jalapeños implicados, y las autoridades sanitarias aseguran que en estos momentos no representan ningún riesgo.

2. Brote de huevos (más de 18 millones retirados)

Cepa : Salmonella Enteritidis

Casos : 98

: 98 Hospitalizaciones : 26

: 26 Muertes : 0

: 0 Estados afectados: 17

Origen: Huevos producidos por Midwest Poultry Services en algunas granjas de Texas. La empresa retiró más de 1,5 millones de docenas de huevos (fechas de caducidad entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026) vendidos bajo marcas como Kroger, Simple Truth, Brookshire’s, Cal-Maine y Country Morning.

Síntomas de la salmonelosis

La mayoría de las personas presentan:

Diarrea (a veces con sangre)

Fiebre

Cólicos o dolor abdominal

Náuseas y vómitos

Dolor de cabeza

Los síntomas suelen aparecer entre 6 horas y 6 días después de ingerir el alimento contaminado y normalmente duran de 4 a 7 días.

Quiénes corren más riesgo

Niños menores de 5 años

Adultos de 65 años o más

Personas con el sistema inmunitario debilitado

Personas con enfermedades crónicas