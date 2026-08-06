Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2026

Miami, Coral Gables, Houston, Midland, San Francisco y Nueva York son los escenarios donde ocho empresarios hispanos arraigaron sus negocios y terminaron convirtiéndose en líderes indiscutibles de sus respectivos sectores. Lo que comenzó como visiones de mercado disruptivas derivó en corporaciones fructíferas que hoy dinamizan la economía estadounidense.

Este éxito no solo se mide por su impacto operativo o reputacional, sino que queda nítidamente reflejado en cifras: cada integrante de este selecto grupo cuenta con un patrimonio milmillonario que los sitúa en la élite empresarial del país.

Abel Avellán

Nacido en Venezuela, Abel Avellán es el fundador y director ejecutivo de AST SpaceMobile, Inc., firma con sede en Midland (Texas), que cotiza en bolsa y que desarrolla una red de conectividad móvil de banda ancha basada en satélites directamente para teléfonos móviles. Mantiene alianzas con gigantes del sector como Verizon, Vodafone o AT&T. Según indica Forbes, dispone de un patrimonio valorado en 5.700 millones de dólares.

Pablo Legorreta

Oriundo de México, Pablo Legorreta abandonó el mundo de la banca de inversión para adentrarse en el farmacéutico. Fundó Royalty Pharma, que es, a día de hoy, la mayor empresa del mundo en la adquisición de flujos de regalías farmacéuticas. Su sede está en la ciudad de Nueva York. Según indica Forbes, el patrimonio de este empresario hispano está valorado en 4.900 millones de dólares.

Jorge Pérez

Natural de Argentina y con antepasados cubanos y españoles, Jorge Pérez es la figura detrás de Related Group, la mayor desarrolladora inmobiliaria del sur de la Florida. De acuerdo a la página web de la compañía, este empresario hispano y su empresa ha gestionado la construcción y venta de 100.000 viviendas, mayoritariamente de lujo, a lo largo de sus 40 años de vida. Según indica Forbes, cuenta con un patrimonio valorado en 2.600 millones de dólares.

Daniel Lubetzky

Procedente de México, Daniel Lubetzky fundó la empresa de barritas energéticas Kind Healthy Snacks en 2004 y vendió la mayor parte de la misma al gigante de los dulces y la comida para mascotas Mars 16 años después. Según indica Forbes, dispone de un patrimonio valorado en 2.300 millones de dólares.

Marcelo Claure

Nacido en Bolivia, Marcelo Claure actualmente realiza inversiones a través de su empresa familiar, Claure Group. Este empresario hispano comenzó a amasar su fortuna cuando vendió una compañía de telefonía que fundó a la multinacional japonesa SoftBank. Según indica Forbes, su patrimonio está valorado en 2.100 millones de dólares.

Guillermo Rauch

Oriundo de Argentina, Guillermo Rauch fundó la compañía tecnológica Vercel, destinada al desarrollo de software y sitios web y con la que se posicionó como uno de los empresarios hispanos de más éxito. Cuenta con clientes por todo el mundo. Según indica Forbes, tiene un patrimonio de 2.100 millones de dólares.

Ignacio Torras

Natural de España, Ignacio Torras es la cabeza de Tricon Energy, una compañía que es uno de los mayores distribuidores de productos químicos y plásticos del mundo. Según indica Forbes, su patrimonio está valorado en 1.500 millones de dólares.

Albert Nahmad

Procedente de Panamá, Albert Nahmad hizo de Watsco, una pequeña empresa manufacturera local, una auténtica potencia. La compañía ha llegado a tener una capitalización de 20.000 millones de dólares bajo su dirección. Según indica Forbes, su patrimonio está valorado en 1.200 millones de dólares.