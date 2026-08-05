Los evacuados por el incendio a Spokane podrían tardar "semanas" en regresar a sus hogares mientras los equipos de extinción continúan su batalla contra el fuego

Publicado por Israel Duro 5 de agosto, 2026

"Podrían pasar semanas". Ése es el desolador plazo que la alcaldesa de Spokane (Washington), Lisa Brown, dio a sus vecinos evacuados sobre la posibilidad de regresar a sus hogares -o lo que queda de ellos- tras el paso de los devastadores incendios que ya han arrasado más de 4.000 hectáreas y destruido entre 700 y 1.100 edificios, incluyendo infraestructuras vitales.

A pesar de que un ligero respiro en las abrasadoras temperaturas en los últimos días permitió avanzar a los equipos de extinción en la lucha contra las llamas, los incendios continúan activos a día de hoy. De hecho, las autoridades expresaron su inquietud porque los termómetros volverán a subir, por lo que dificultará las labores.

Brown también explicó que las autoridades estaban peinando la ciudad cuadra por cuadra para evaluar los daños y señaló que aún no hay una fecha para que la gente pueda regresar a sus casas, algo que no prevé que vaya a suceder pronto: "Podrían pasar semanas, dependiendo de dónde se encuentre su casa y su propiedad".

Entre 700 y 1.100 edificios, barrios enteros destruidos por las llamas

Lo que están encontrando es un panorama desolador. Tomas aéreas indican que 700 y 1.100 edificios han sido pasto del fuego, con barrios enteros destruidos por el avance de las llamas. Los vecinos se debaten entre la desolación, la preocupación, y la rabia contra el detenido como sospechoso de haber iniciado el peor de los tres incendios que han arrasado sus hogares.

"Resulta difícil encontrar palabras para describir este sentimiento de ira y asco hacia alguien que se burla del destino de miles de personas", dijo a la AFP Kimber Renz, de 35 años, damnificada y directora de una guardería. "Es indignante, es horrible. Espero que reciba lo que se merece", agregó.

La mujer perdió la casa donde vivía con sus tres hijos y su pareja, a la que acababan de mudarse tras su boda hace dos meses. Bajo las ruinas humeantes, sólo ha recuperado algunos muebles de jardín y unos moldes metálicos para pasteles.

El acusado de provocar el incendio más poderoso, un hombre de 37 años

El acusado es un hombre de 37 años, identificado como Aaron Farinacci, y se le impuso una fianza de un millón de dólares el martes. Farinacci fue detenido inicialmente cerca del lugar donde comenzó el incendio el sábado pero fue puesto en libertad, antes de ser capturado nuevamente después de que los oficiales lo vincularan al caso, dijo el sheriff del condado de Spokane, John Nowels.

Nowels también destacó la actuación de las autoridades y la respuesta de la población, algo que considera clave para que, hasta el momento, no se hayan reportados muertos ni heridos a pesar del tamaño de los incendios: "Creo que la estimación es de hasta 65.000 personas que tuvimos que evacuar de estas zonas, y si piensas en lo que eso implica, el hecho de que hayamos podido sacar a la gente de esas zonas en unas pocas horas en una zona de incendio activo es bastante increíble".

Trump desbloquea ayudas federales tras la declaración de estado de emergencia

El gobernador del estado de Washington, Bob Ferguson, calificó los incendios como "el peor desastre natural" en la historia de Spokane. Ferguson, que conversó con el presidente Donald Trump sobre la situación, declaró el estado de emergencia el 1 de agosto, alegando las condiciones de sequía y las altas temperaturas que agravan los incendios forestales.

Ferguson informó de que la Administración Trump había aprobado su declaración de estado de emergencia, que permite desbloquear ayudas federales para facilitar los rescates, el alojamiento de las personas evacuadas y la atención médica.