Arde América: detienen a un sospechoso de haber provocado uno de los fuegos de Spokane mientras ordenan evacuaciones masivas por el incendio de Gann (California)

Publicado por Israel Duro 4 de agosto, 2026

América arde. A los intensos incendios de Washington se suman nuevos y devastadores fuegos que están obligando a miles de personas a evacuar sus hogares. El lunes, las autoridades de Spokane detuvieron a un hombre como sospechoso de haber provocado el peor de los incendios, mientras que los habitantes de New Hogan Lake, en el condado de Calaveras (California), recibieron la orden de evacuar ante la proximidad de las llamas.

En Spokane, un sospechoso de 37 años, Aaron Farinacci, fue detenido en relación con el incendio de Old Trails, acusado de incendio provocado en primer grado, y se le impuso una fianza de un millón de dólares después de que un testigo supuestamente lo viera arrodillado cerca de la hierba donde se inició el fuego, según explicó el sheriff del condado de Spokane, John Nowels, en una rueda de prensa celebrada a última hora del lunes.

Farinacci fue detenido inicialmente cerca del lugar donde se inició el incendio el sábado, pero quedó en libertad, antes de ser detenido de nuevo después de que los agentes lo relacionaran con el incendio, explicó Nowels, quien añadió que el sospechoso tenía una condena previa por homicidio involuntario.

"Creemos que fueron cerillas o un mechero. Cuando fue detenido... se le encontraron en su poder unas cerillas impermeables y un mechero de butano", afirmó el sheriff, en declaraciones recogidas por AFP. Nowels añadió que no se cree que el sospechoso esté relacionado con otros dos incendios importantes ocurridos en la zona.

"Avances significativos" en Spokane, donde se han destruido entre 700 y 1.100 edificio

Las inspecciones aéreas revelaron que se han perdido entre 700 y 1.110 edificios y decenas de miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus casas desde que se declararon los incendios durante el fin de semana, según las autoridades.

Según InciWeb, un sistema de información federal interinstitucional, los tres incendios han arrasado en conjunto 8.026 acres (3.248 hectáreas) en la zona de Spokane, y los bomberos han aprovechado las temperaturas más frescas, la mayor humedad y el denso humo para lograr "avances significativos" contra dos de ellos.

El director del Departamento de Recursos Naturales de Washington, David Upthegrove, afirmó que los incendios de Spokane se encontraban entre los 16 grandes incendios que arrasaban todo el estado de Washington, con una superficie afectada de 262 000 acres. "Ésta es una temporada de incendios extraordinaria», afirmó.

Sin heridos en los incendios de Spokane por el momento

Las autoridades locales destacaron que, hasta el momento, no se había registrado ningún herido.

Se esperaban temperaturas más frescas para el martes, aunque se preveía que el respiro fuera breve, ya que a mediados de la semana se reanudaría una tendencia al calentamiento que elevaría las temperaturas hasta valores comprendidos entre los 90 y los 95 grados Fahrenheit (entre los 35 y los 38 grados Celsius).

Orden de evacuación en New Hogan Lakes por el incendio de Gann

Mientras, en el Estado Dorado, el Departamento de Silvicultura y Prevención de Incendios de California (Cal Fire) informó de que equipos de extinción están combatiendo un poderoso incendio se estaba produciendo en la zona de las carreteras Hogan Dam y Gann, en la parte sureste del lago que ha provocado evacuaciones cerca de New Logan Lakes, en el condado de Calaveras.

Cal Fire señaló que el incendio, bautizado como "Gann Fire", ha superado ya las 1.400 acres quemadas, sin que se haya informado de avances significativos en su contención. De hecho, el Cuerpo de Bomberos Consolidado de Calaveras informó de que sus equipos acudieron para colaborar en la extinción del incendio.

Hasta el momento, no se han registrado heridos ni daños en edificios, apuntó Cal fire. Sin embargo, Las autoridades del condado de Calaveras han ordenado evacuaciones obligatorias en varias zonas situadas al este del lago New Hogan.

Estas zonas son las CCU-109, 110, 130 y 147, que se extienden desde el noreste del lago hasta el oeste de la localidad de San Andreas, llegando al este hasta el aeropuerto del condado de Calaveras y al sur hasta el embalse de Salt Spring Valley.