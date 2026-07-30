Presión alta en latinos: el 'asesino silencioso' que afecta a millones en Estados Unidos

Publicado por Diane Hernández 30 de julio, 2026

La hipertensión arterial, conocida como el asesino silencioso, continúa siendo uno de los mayores problemas de salud pública en Estados Unidos. Debido a que en la mayoría de los casos no presenta síntomas evidentes, millones de personas viven con presión arterial elevada sin saberlo, aumentando su riesgo de sufrir enfermedades cardiovasculares potencialmente mortales.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), casi la mitad de los adultos estadounidenses —119,9 millones de personas, el 48,1 % de la población adulta— padece hipertensión. Sin embargo, solo alrededor de uno de cada cuatro adultos logra mantenerla bajo control, pese a la disponibilidad de tratamientos y cambios en el estilo de vida.

¿Qué es la hipertensión?

La presión arterial mide la fuerza con la que la sangre empuja las paredes de las arterias. En el país, las guías clínicas del American College of Cardiology y la American Heart Association consideran hipertensión una presión arterial igual o superior a 130/80 mmHg, o cuando una persona necesita medicamentos para mantenerla controlada.

Cuando la presión permanece elevada durante años, el corazón y los vasos sanguíneos sufren un desgaste progresivo que incrementa el riesgo de complicaciones graves.

¿Por qué la llaman el 'asesino silencioso'? Uno de los mayores peligros de la hipertensión es que raramente provoca síntomas hasta que ya ha producido daños importantes.

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​Muchas personas descubren que padecen hipertensión únicamente después de sufrir un infarto, un accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia cardíaca o enfermedad renal.

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​Por ello, los especialistas recomiendan realizar controles periódicos incluso en personas que se sienten completamente sanas.

La hipertensión en la comunidad latina

Aunque la hipertensión afecta a todos los grupos poblacionales, los expertos advierten que las comunidades hispanas enfrentan desafíos particulares relacionados con el acceso a la atención médica, la prevención y el control de la enfermedad.

Según datos de los CDC:

El 44,9 % de los adultos hispanos en el país tiene hipertensión.

Entre quienes requieren tratamiento farmacológico, solo el 41,3 % consigue mantener la presión arterial bajo control, una cifra que refleja importantes brechas en el manejo de la enfermedad.

La American Heart Association también señala que más de la mitad de los hombres hispanos y más de un tercio de las mujeres hispanas viven con presión arterial elevada, por lo que insiste en fortalecer las campañas de prevención dentro de esta comunidad.

¿Cuáles son los principales factores de riesgo?

Diversos factores aumentan la probabilidad de desarrollar hipertensión, entre ellos:

Edad avanzada.

Antecedentes familiares.

Sobrepeso u obesidad.

Diabetes.

Colesterol elevado.

Consumo excesivo de sal.

Sedentarismo.

Tabaquismo.

Consumo excesivo de alcohol.

Estrés crónico.



Muchos de estos factores pueden modificarse mediante cambios en el estilo de vida y seguimiento médico.

Complicaciones de la presión alta

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​Enfermedad cardíaca.

Infarto de miocardio.

Accidente cerebrovascular (ACV).

Insuficiencia cardíaca.

Enfermedad renal crónica.

Daño en la visión.

Demencia vascular. Los CDC indican que en 2024 la hipertensión fue una causa principal o contribuyente en más de 680.000 muertes en Estados Unidos , lo que refleja su enorme impacto sobre la salud pública. La hipertensión no controlada puede provocar:

¿Cómo prevenir o controlar la hipertensión?

Las autoridades sanitarias estadounidenses recomiendan una combinación de hábitos saludables y tratamiento médico cuando sea necesario:

Medirse la presión arterial regularmente.

Mantener un peso saludable.

Realizar al menos 150 minutos de actividad física moderada por semana.

Reducir el consumo de sodio.

Consumir frutas, verduras y cereales integrales.

Evitar fumar.

Limitar el consumo de alcohol.

Dormir adecuadamente.

Tomar los medicamentos exactamente como fueron prescritos.

Un problema prevenible

La buena noticia es que la hipertensión puede prevenirse y controlarse en la mayoría de los casos. Sin embargo, para lograrlo es fundamental detectarla a tiempo.

Los especialistas coinciden en que una simple medición de la presión arterial durante una consulta médica puede marcar la diferencia entre prevenir una enfermedad cardiovascular o enfrentar una complicación potencialmente mortal años después.