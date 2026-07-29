Trump pide a la Corte Suprema que revoque la condena de $83,3 millones por difamar a E. Jean Carroll

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 28 de julio, 2026

El presidente Donald Trump presentó el martes una solicitud ante la Corte Suprema para que revierta una condena de $83,3 millones dictada por un jurado en 2024, que lo halló responsable de difamar a la escritora E. Jean Carroll. El pedido se suma a una serie de intentos legales del mandatario por evitar el pago de dos condenas civiles distintas vinculadas a las denuncias de Carroll, quien lo acusa de haberla agredido sexualmente en un probador de la tienda neoyorquina Bergdorf Goodman a mediados de los años 90.

El argumento central de la defensa de Trump se apoya en el fallo de la propia Corte Suprema de 2024, que otorgó a los presidentes una inmunidad amplia por acciones realizadas en el ejercicio de su cargo. Según los abogados del mandatario, esa inmunidad debería protegerlo de la responsabilidad civil en este caso, ya que las declaraciones que hizo sobre Carroll correspondían, según su planteo, a "declaraciones presidenciales oficiales". Esa tesis ya había sido rechazada en septiembre por un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones para el Segundo Circuito, que confirmó por unanimidad el veredicto del jurado de 2024. Un pedido posterior de revisión ante el pleno de ese tribunal también fue rechazado en abril.

Por separado, el Departamento de Justicia presentó su propia solicitud pidiendo a la Corte Suprema que tome el caso, según una presentación revisada por el New York Times. El equipo legal de Carroll no respondió a los pedidos de comentario del diario.

La condena de $83,3 millones —integrada por $65 millones en daños punitivos y $18,3 millones en daños compensatorios— fue dictada por un jurado de Manhattan en 2024, que determinó que Trump había actuado con malicia al referirse públicamente a Carroll en redes sociales, conferencias de prensa y durante el propio juicio. Se trata de un litigio distinto al de 2023, cuando otro jurado ya había hallado a Trump responsable de abuso sexual y difamación, con una condena de $5 millones que Trump ya pagó tras un rechazo de la Corte Suprema a intervenir en ese caso, en junio pasado. Pese a ese pago, la nueva presentación también pide que se reconsidere aquella decisión de junio.

La Corte Suprema se encuentra actualmente en receso de verano. No se espera que los jueces evalúen si aceptan tomar el caso hasta fines de septiembre, cuando se reúnan para su tradicional "conferencia larga" anual, instancia en la que suelen resolver miles de solicitudes pendientes.

Trump ha calificado en el pasado ambos veredictos como parte de una persecución política en su contra, mientras que Carroll ha sostenido sus denuncias a lo largo de los distintos procesos judiciales. Ninguna de las dos partes hizo declaraciones adicionales tras la presentación de esta semana.