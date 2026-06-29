SCOTUS rechaza la apelación de Trump y confirma el veredicto de $5 millones a favor de E. Jean Carroll

Publicado por Carlos Dominguez 29 de junio, 2026

La Corte Suprema (SCOTUS) rechazó este lunes la apelación presentada por el presidente Donald Trump en el caso de E. Jean Carroll, dejando en pie el veredicto civil de 2023 por el cual un jurado de Nueva York lo encontró responsable de abuso sexual y difamación, y lo condenó al pago de $5 millones.

A pesar de la decisión de la alta corte, que no entró a evaluar el fondo del caso, el presidente Trump mantiene su inocencia y ha calificado todo el proceso como parte de una persecución política en su contra.

Sin explicaciones: SCOTUS deniega la apelación de Trump

Los nueve magistrados de la alta corte rechazaron sin explicaciones tomar el caso, una práctica habitual en este tipo de denegaciones. Asimismo, ningún juez registró una disidencia pública.

Según informó NBC News, un portavoz del equipo legal de Trump reaccionó con dureza a la decisión: "El pueblo estadounidense está con el presidente Trump y exige el fin inmediato de todas estas cacerías de brujas, incluyendo la farsa financiada por demócratas de los engaños de Carroll".

Carroll hizo públicas sus acusaciones por primera vez en 2019 en una revista y presentó la demanda en 2022, amparada en parte en una ley del estado de Nueva York que abrió temporalmente el plazo para denuncias de agresiones sexuales antiguas.

Trump niega las acusaciones y apela por inmunidad presidencial

El presidente Trump siempre ha negado rotundamente las acusaciones. Sus abogados argumentaron que Carroll nunca denunció el supuesto incidente ante la policía, que no hubo testigos y que esperó a que él fuera presidente para presentar la demanda con fines políticos y económicos.

Carroll interpuso una segunda demanda por difamación contra el presidente, que no forma parte de la decisión de SCOTUS y que concluyó con un veredicto de $83,3 millones a su favor.

Este otro caso, relacionado con comentarios realizados por Trump durante su primer mandato presidencial, continúa en proceso de apelación. El presidente argumenta que las acusaciones deberían ser rechazadas bajo el principio de inmunidad presidencial.