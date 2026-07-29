Condenan a cadena perpetua al autor del tiroteo en la escuela Apalachee de Georgia

Publicado por Joaquín Núñez 28 de julio, 2026

Colt Gray, el adolescente de Georgia que asesinó a cuatro personas en un tiroteo escolar, fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Gray, hoy de 16 años, se declaró culpable de los 55 cargos que enfrentaba, por lo que el caso pasó directamente a la etapa de sentencia.

Durante la audiencia, el juez Nicholas Primm impuso cuatro cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, además de penas adicionales por los demás delitos. La legislación de Georgia prohíbe aplicar la pena de muerte a personas que eran menores de 18 años al momento de cometer el crimen.

El hecho ocurrió en septiembre de 2024 en la Escuela Secundaria Apalachee, ubicada en la ciudad de Winder. Dos estudiantes, Mason Schermerhorn y Christian Angulo, y dos maestros, Cristina Irimie y Richard Aspinwall, perdieron la vida en el tiroteo, mientras que otras nueve personas resultaron heridas.

De acuerdo con la investigación, Gray ingresó armado al establecimiento con un rifle semiautomático y abrió fuego contra estudiantes y docentes antes de ser detenido por las autoridades. Al momento del tiroteo, el joven tenía 14 años.

Durante la audiencia de sentencia, la Fiscalía reprodujo grabaciones de llamadas telefónicas desde la cárcel en las que Gray hablaba sobre la atención que recibiría el caso y de cómo sería recordado. Para los fiscales, esas conversaciones reforzaban la conclusión de que el adolescente actuó motivado por el deseo de alcanzar notoriedad, un argumento que el juez retomó al explicar la sentencia.

"Este juicio nos ha llevado a todos a un lugar muy oscuro, y ninguno de nosotros debería haber tenido que pasar por esto, pero lo hicimos. Ojalá esto sea el final, o que el final de esta semana sea el final", expresó al respecto Brad Smith, fiscal de distrito del condado de Barrow, haciendo referencia al hecho de que el padre de Colt Gray, Colin, recibirá su sentencia más adelante en la semana.

"Lo primero que supe cuando ocurrió el tiroteo fue que tenía 14 años, y eso me impactó cómo un mazazo", añadió Smith,

Sobre Colin Gray, los fiscales sostuvieron que permitió que su hijo tuviera acceso al rifle utilizado en el tiroteo pese a que existían señales de alarma sobre su conducta y su estado de salud mental. En marzo de 2026, un jurado lo declaró culpable de varios delitos, incluidos homicidio en segundo grado y homicidio involuntario.