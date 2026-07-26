Nueva York: un niño de 12 años, hijo de un policía, murió tras recibir una bala perdida durante un tiroteo en el Bronx

Publicado por Williams Perdomo 26 de julio, 2026

Un niño de 12 años, hijo de un agente de la Policía de Nueva York (NYPD), murió este sábado tras recibir una bala perdida durante un tiroteo ocurrido frente a una bodega en el condado del Bronx, en Nueva York.

Según informó el New York Post, el tiroteo ocurrió alrededor de las 5:30 p. m. en Elliot Place, cerca de Grand Concourse, luego de que se desatara una pelea. El menor, que no tenía relación con el altercado, fue alcanzado por un disparo mientras se encontraba en el lugar. Otras dos personas también resultaron heridas.

De acuerdo con United Bodegas of America (UBA), el niño había entrado a la tienda Wanda Deli Grocery para comprar una pelota cuando fue alcanzado por una bala perdida.

"Escuchó un alboroto en la tienda. La bala fue directo a su pecho. Se cayó de su bicicleta", declaró al New York Post Julio López, tío del menor, tras regresar del hospital.

López explicó además que el padre del niño, un sargento de la policía, se encontraba en Connecticut cuando ocurrió el tiroteo y regresó de inmediato al Bronx al enterarse de lo sucedido.

Imágenes de videovigilancia obtenidas por UBA muestran al menor pagando en el mostrador de la tienda antes de salir y subirse a su bicicleta. Instantes después, se observa el inicio de una violenta pelea frente al establecimiento, en la que, según fuentes policiales citadas por el diario, participaron aproximadamente seis hombres.

Las imágenes también muestran al niño regresando herido a la bodega en busca de ayuda, sujetándose el hombro mientras los clientes corrían para ponerse a salvo. Segundos después, el menor se desplomó en el piso, frente al mostrador, ante la mirada de una madre que empujaba un coche de bebé.