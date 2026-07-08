Un juez federal desestima la demanda por difamación de 3.8 mil millones de dólares presentada por Trump contra 'The Washington Post'

Un juez federal de Florida desestimó una demanda por difamación de 3.8 mil millones de dólares presentada por el presidente Donald Trump contra The Washington Post.

El juez del tribunal de distrito de Tampa, Thomas Patrick Barber, nombrado por Trump, afirmó en una breve resolución que Trump Media and Technology Group (TMTG) no había presentado pruebas que permitieran al jurado concluir, con pruebas claras y convincentes, que el periódico había actuado con malicia real, The Volokh Conspiracy informó.

La malicia real es un criterio que los funcionarios públicos deben demostrar en las demandas por difamación, lo que pone de manifiesto que la información difamatoria se comunicó a sabiendas de que era falsa o con un desprecio temerario por la verdad.

Barber afirmó que en breve se publicaría el dictamen completo.

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