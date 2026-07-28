Bryan Kohberger busca retirar su declaración de culpabilidad: alega nuevas pruebas, coacción y errores de su defensa

Publicado por Diane Hernández 28 de julio, 2026

Bryan Kohberger, condenado por el asesinato de cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho, ha iniciado un nuevo intento legal para revertir uno de los casos criminales más mediáticos de los últimos años en el país. El exestudiante de doctorado en Criminología presentó una petición para retirar la declaración de culpabilidad que firmó en 2025, alegando que fue inducido a aceptarla mediante "coacción, desinformación y falsas promesas".

La solicitud, presentada de forma manuscrita desde la prisión estatal de máxima seguridad de Idaho, llega poco más de un año después de que Kohberger aceptara declararse culpable de los asesinatos de Kaylee Goncalves, Madison Mogen, Xana Kernodle y Ethan Chapin, ocurridos en noviembre de 2022 en una vivienda cercana al campus universitario de Moscow, Idaho. A cambio de esa declaración, evitó enfrentarse a la pena de muerte y recibió cuatro cadenas perpetuas consecutivas, además de una condena adicional por robo.

¿Qué argumenta ahora Kohberger?

En la nueva petición judicial, Kohberger sostiene que nunca debió declararse culpable y afirma que su defensa le ocultó información relevante antes de aceptar el acuerdo con la Fiscalía.

Según el documento, asegura que existió un "nuevo descubrimiento exculpatorio" y menciona específicamente la existencia de cabellos encontrados en la mano de Ethan Chapin, una evidencia que, según él, nunca fue adecuadamente explicada durante las negociaciones del acuerdo de culpabilidad.

Asimismo, acusa a sus propios abogados de ocultarle pruebas potencialmente favorables; ejercer presión psicológica para que aceptara el acuerdo; describir de forma exagerada y falsa las condiciones que enfrentaría si era condenado a muerte y prometerle mejores condiciones de vida en prisión si se declaraba culpable.

En su escrito sostiene que fue víctima de "coacción, desinformación, falsas promesas y retención de pruebas exculpatorias", circunstancias que, según él, invalidan su declaración de culpabilidad.

También afirma ser inocente

En una declaración enviada a The New York Times, Kohberger fue aún más lejos y aseguró que mantiene una "absoluta reclamación de inocencia".

"Mi verdadera inocencia es mi verdad, y la declaración de culpabilidad, basada en falsas promesas y flagrante desinformación, debe ser retirada".

Además, manifestó que está dispuesto a enfrentarse a un juicio completo, incluso si eso supone que la Fiscalía vuelva a solicitar la pena de muerte.

¿Por qué se declaró culpable?

El acuerdo alcanzado con la Fiscalía en julio de 2025 evitó un juicio que habría durado varias semanas y que probablemente habría expuesto públicamente todas las pruebas reunidas por los investigadores.

Durante la audiencia de declaración de culpabilidad, el juez preguntó repetidamente a Kohberger si actuaba de manera libre y voluntaria y si admitía los asesinatos porque era culpable. En todas las ocasiones respondió afirmativamente.

El acuerdo también permitió evitar la pena capital, que en Idaho puede ejecutarse mediante pelotón de fusilamiento.

La evidencia presentada por la Fiscalía un caso sustentado en numerosas pruebas, entre ellas:

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​ADN hallado en la funda de un cuchillo localizada en la escena del crimen.

Registros de cámaras de vigilancia.

​Datos de telefonía móvil que situaban a Kohberger en repetidas ocasiones cerca de la vivienda de las víctimas.

​Testimonios de supervivientes.

​Otras pruebas forenses recopiladas durante la investigación. Hasta el momento, Kohberger no ha explicado de qué manera el supuesto nuevo elemento probatorio demostraría su inocencia. Antes de que se alcanzara el acuerdo, los fiscales habían construido, entre ellas:

¿Puede retirar ahora su declaración de culpabilidad?

Sí, pero hacerlo resulta extremadamente difícil.

En Idaho, una vez dictada la sentencia, un condenado solo puede retirar una declaración de culpabilidad si demuestra que mantenerla supondría una "injusticia manifiesta" ("manifest injustice"), un estándar jurídico muy exigente.

Entre las razones que podrían justificar esa medida figura demostrar que la defensa fue ineficaz o que el acusado aceptó el acuerdo sin comprender plenamente sus consecuencias. Corresponderá ahora al tribunal determinar si las alegaciones de Kohberger cumplen ese requisito.

Las familias siguen divididas

El acuerdo de culpabilidad ya había generado diferencias entre los familiares de las víctimas.

La familia de Kaylee Goncalves criticó duramente a la Fiscalía por aceptar el pacto, al considerar que un juicio habría permitido conocer el motivo de los asesinatos y responder preguntas que siguen sin explicación.

En cambio, los familiares de Madison Mogen y Ethan Chapin respaldaron el acuerdo porque evitaba un proceso judicial largo y extremadamente doloroso, con semanas de exposición pública de los detalles del crimen.

Qué ocurrirá ahora

La petición presentada por Kohberger inicia un procedimiento de revisión posterior a la condena. El tribunal deberá decidir primero si sus alegaciones justifican siquiera la reapertura del caso.

Si el juez concluye que no existen fundamentos suficientes para demostrar que su declaración fue involuntaria o producto de una defensa deficiente, la solicitud será rechazada y las cuatro cadenas perpetuas permanecerán vigentes. Si, por el contrario, considera que existen elementos jurídicos suficientes, podría abrirse un nuevo proceso que reactivaría uno de los casos criminales más seguidos de la última década en Estados Unidos.