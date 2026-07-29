Estados Unidos y Arabia Saudita lanzan ataques de precisión contra grupos respaldados por Irán en Irak

Publicado por Joaquín Núñez 28 de julio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó este martes que fuerzas estadounidenses y sauditas llevaron a cabo una serie de ataques de precisión contra objetivos de grupos terroristas respaldados por Irán en Irak.

De acuerdo con CENTCOM, los bombardeos alcanzaron múltiples instalaciones logísticas y depósitos de armas ubicados en el este de Irak. La ofensiva fue una respuesta a más de 30 ataques con drones atribuidos al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) durante las últimas 72 horas.

"Entre febrero y abril de 2026, se registraron más de 600 intentos de ataque contra ciudadanos e instalaciones estadounidenses por parte de milicias terroristas alineadas con Irán en Irak. El IRGC y sus grupos terroristas aliados deben poner fin a estos ataques para evitar una nueva respuesta militar de Estados Unidos", se lee en un comunicado publicado por el CENTCOM.

Además, el comunicado también afirmó que "los ataques injustificados contra las fuerzas estadounidenses no tuvieron éxito".

El anuncio de la operación se produjo apenas un día después de que el CENTCOM informara la creación del primer grupo de trabajo bilateral de inteligencia artificial junto a los Emiratos Árabes Unidos.

"Este será un hito histórico, ya que colaboraremos con uno de nuestros socios regionales más competentes para proporcionar rápidamente a nuestros combatientes los avances en inteligencia artificial que van surgiendo", señaló al respecto el almirante Brad Cooper, comandante del CENTCOM.

"Juntos, nosotros y nuestros socios emiratíes compartimos un firme compromiso con la adopción de aplicaciones de inteligencia artificial que fomenten la innovación con rapidez y a gran escala", añadió.

La creación de esta fuerza de tarea forma parte de la estrategia del comando estadounidense para fortalecer la cooperación militar y acelerar la incorporación de nuevas tecnologías junto a sus aliados en Medio Oriente.