El régimen iraní desafía a Trump con un ataque de misiles contra una base militar de EEUU en Jordania

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de julio, 2026

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que el régimen de Irán lanzó la noche de este martes varios misiles balísticos contra una instalación militar estadounidense en Oriente Medio, en un intento de ataque sorpresa. Según el organismo militar, los misiles fueron disparados aproximadamente a las 5:45 p. m., pero los sistemas de defensa aérea de Estados Unidos y sus aliados interceptaron todos los proyectiles antes de que alcanzaran su objetivo. “Las fuerzas estadounidenses permanecen vigilantes y en un alto estado de preparación”, señaló el CENTCOM en un comunicado.

Aunque el ejército no identificó la ubicación de la instalación atacada, Axios informó que la base objetivo se encuentra en Jordania. Por su parte, CNN, citando sus propias fuentes, aseguró que Irán lanzó cuatro misiles balísticos durante el ataque. Se trata del primer ataque reconocido públicamente contra fuerzas estadounidenses desde que el presidente Donald Trump ordenó la semana pasada una pausa temporal en los bombardeos contra Teherán.

El ataque por parte de Irán se produjo apenas unas horas después de que Trump recibiera en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en su primera reunión cara a cara desde que Estados Unidos e Israel iniciaron operaciones militares coordinadas contra Irán el 28 de febrero. Asimismo, el lanzamiento de los misiles tiene lugar un día después de que el mandatario republicano afirmara la existencia de unas “negociaciones muy amistosas” con Teherán, a pesar de que el viceministro de Asuntos Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, asegurara poco antes que la delegación iraní no había presentado ninguna solicitud para continuar las conversaciones y que Teherán rechazó una propuesta estadounidense.

“Ahora mismo, están hablando con nosotros para llegar a un acuerdo. Pero si no hubiéramos actuado con firmeza, no habría ninguna conversación”, declaró Trump durante un discurso en Michigan, en el que también reiteró su postura de que Irán no puede obtener un arma nuclear. “Estamos ganando a lo grande frente a la República Islámica de Irán y nos estamos asegurando de que nunca tenga un arma nuclear. Cuando alguien pregunte: ‘¿Por qué estamos haciendo esto?’, simplemente respondan: ‘Porque no podemos permitir que tengan un arma nuclear’. Es así de simple”, señaló el mandatario republicano.