Airbus logra un vuelo de más de 24 horas sin escalas entre Australia y Francia

Publicado por Carlos Dominguez 28 de julio, 2026

Un Airbus A350-1000 modificado aterrizó este martes en Toulouse tras permanecer en el aire durante 24 horas y 24 minutos. El avión despegó de Melbourne y recorrió 23.075 kilómetros (14.338 millas) sin una sola parada, en una prueba clave para el futuro de los vuelos de gran distancia.

Según informó Reuters, el test forma parte del Project Sunrise de Qantas, el ambicioso plan de la aerolínea australiana para conectar Sídney con Londres y Nueva York en un solo tramo de entre 19 y 21 horas. El aparato, bautizado A350-1000ULR, incorpora un tanque de combustible extra y está diseñado para transportar 238 pasajeros.

Más de 3,6 millones de personas siguieron el vuelo en tiempo real a través de Flightradar24, convirtiéndolo en el segundo más rastreado de la historia de la plataforma, solo por detrás del avión que transportó el féretro de la reina Isabel II en 2024.

Qantas se prepara para eliminar la “Ruta del Canguro”

Qantas ha encargado 12 de estos aviones. El primero debería entregarse en abril de 2027 y los vuelos comerciales sin escalas entre Sídney y Londres arrancarían en octubre de ese mismo año. El objetivo es acabar con la mítica "Ruta del Canguro", que durante décadas obligaba a los viajeros a hacer escala y convertir un trayecto de varios días en un único vuelo.

La prueba marca un hito técnico: supera el récord anterior de un Boeing 777-200LR, que en 2005 voló 21.601 kilómetros (13.422 millas) entre Hong Kong y Londres en 22 horas y 42 minutos.