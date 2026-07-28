Dos huracanes dominan el Pacífico: Genevieve llega a categoría 5 y Fausto amenaza con oleaje peligroso en Hawái

Publicado por Diane Hernández 28 de julio, 2026

La temporada de huracanes en el Pacífico continúa intensificándose con dos sistemas activos de relevancia. Mientras el huracán Genevieve alcanzó brevemente la categoría 5 —la máxima en la escala Saffir-Simpson—, el huracán Fausto avanza al norte del archipiélago de Hawái, donde, pese a debilitarse, mantiene condiciones marítimas peligrosas.

Según el Centro Nacional de Huracanes (NHC), Genevieve se convirtió este lunes en el primer huracán de categoría 5 registrado en el Pacífico oriental desde 2024, alcanzando vientos máximos sostenidos de hasta 257 km/h (160 mph) durante su fase de mayor intensidad.

Aunque posteriormente perdió algo de fuerza y descendió ligeramente de intensidad, el sistema continúa siendo un huracán mayor, con vientos sostenidos cercanos a 241 km/h (150 mph), mientras avanza hacia el noroeste sobre aguas abiertas.

Sin amenaza directa para México, pero con oleaje peligroso

El centro de Genevieve se localizaba este lunes a unos 810 kilómetros al sur-suroeste del extremo sur de la península de Baja California, desplazándose hacia el noroeste a aproximadamente 21 km/h.

Los modelos de trayectoria mantienen un escenario favorable: el ciclón seguirá una ruta prácticamente paralela a la costa mexicana y no se esperan impactos directos sobre tierra.

Sin embargo, el NHC advirtió que el poderoso sistema ya está generando oleaje de gran tamaño y corrientes de resaca potencialmente mortales que afectan la costa suroeste de México y se extienden hacia el sur de la península de Baja California.

Las autoridades recomiendan extremar las precauciones para bañistas, pescadores y embarcaciones pequeñas debido al fuerte oleaje generado por el huracán.

Se prevé un debilitamiento gradual durante la semana

Los especialistas anticipan que Genevieve experimentará fluctuaciones normales en su intensidad durante los próximos días debido a los llamados ciclos de reemplazo de la pared del ojo, un proceso habitual en huracanes extremadamente intensos.

A medida que avance hacia aguas menos favorables, se espera un debilitamiento gradual hasta convertirse nuevamente en tormenta tropical hacia finales de la semana.

Pese a ello, continuará generando mar de fondo que podría propagarse a cientos de kilómetros de distancia y afectar zonas costeras del Pacífico mexicano e incluso partes del litoral occidental de Norteamérica.

Fausto pierde fuerza, pero mantiene en alerta a Hawái

Mientras tanto, el huracán Fausto continúa desplazándose hacia el oeste-noroeste y se prevé que pase al norte del archipiélago hawaiano entre el martes y el miércoles.

Tras haber alcanzado la categoría 2 durante el fin de semana, Fausto se debilitó hasta convertirse en un huracán de categoría 1, con vientos máximos sostenidos cercanos a 120 km/h (80 mph).

Aunque el centro del sistema permanecerá lejos de las islas, los meteorólogos advierten que sus efectos indirectos serán significativos sobre todo en el estado del mar.

Olas de hasta 4,5 metros y fuertes corrientes de resaca

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro Nacional de Huracanes mantienen vigente un aviso de fuerte oleaje para todas las costas orientadas al este de Hawái.

Las previsiones indican que el oleaje podría alcanzar hasta 4,5 metros (15 pies) en algunos sectores, especialmente entre el lunes por la tarde y el martes.

Estas condiciones incrementan considerablemente el riesgo de:

corrientes de resaca peligrosas;

rompientes de gran tamaño;

navegación complicada para pequeñas embarcaciones;

riesgo para bañistas y surfistas.

Las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar en las playas más expuestas mientras persistan las condiciones adversas.

También aumenta el riesgo de lluvias e inundaciones aisladas

Además del fuerte oleaje, los meteorólogos hawaianos vigilan un cambio en el patrón atmosférico provocado por Fausto.

El paso del ciclón alterará temporalmente los tradicionales vientos alisios y favorecerá la llegada de vientos kona, procedentes del sur y sureste, capaces de transportar mayor humedad tropical hacia las islas.

Como consecuencia, el NWS prevé un incremento de las precipitaciones entre el martes y la noche del miércoles, con posibilidad de inundaciones aisladas en distintos puntos del archipiélago, aunque no se espera un evento generalizado.