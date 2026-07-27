Unas muñecas transgénero con genitales extraíbles llegarán este otoño a las escuelas en Minnesota

Publicado por Williams Perdomo 27 de julio, 2026

Un proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Minnesota y convertido posteriormente en una iniciativa comercial ha generado controversia por el lanzamiento de unas muñecas sobre identidad de género dirigidas a niños de entre 4 y 10 años, que estarán disponibles este otoño para profesores, orientadores escolares, pediatras y profesionales de la salud mental.

Según informó The New York Post, las MyGender Dolls son muñecas de papel con nombres neutros, como Sam, Rory, Avery y Parker, e incluyen genitales internos y externos desmontables, además de más de 100 piezas de ropa, peinados y accesorios intercambiables.

De acuerdo con el sitio web de la empresa, las muñecas buscan "hacer que el género sea divertido" y servir como una herramienta para abordar conversaciones sobre identidad de género con menores. El proyecto nació como una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota y posteriormente fue comercializado por los profesores Dianne Berg y G. Nic Rider.

Durante aproximadamente seis años, la investigación incluyó sesiones con niños identificados como transgénero o de género diverso y sus familias, quienes recibieron entre 20 y 60 dólares por participar en actividades en las que jugaban con las muñecas y hablaban sobre género y el cuerpo, según el NYP.