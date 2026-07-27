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Unas muñecas transgénero con genitales extraíbles llegarán este otoño a las escuelas en Minnesota

Las MyGender Dolls son muñecas de papel con nombres neutros, como Sam, Rory, Avery y Parker, e incluyen genitales internos y externos desmontables, además de más de 100 piezas de ropa, peinados y accesorios intercambiables.

Imagen de la bandera trans

Imagen de la bandera transNurPhoto via AFP

Williams Perdomo
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Williams Perdomo

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Un proyecto desarrollado por investigadores de la Universidad de Minnesota y convertido posteriormente en una iniciativa comercial ha generado controversia por el lanzamiento de unas muñecas sobre identidad de género dirigidas a niños de entre 4 y 10 años, que estarán disponibles este otoño para profesores, orientadores escolares, pediatras y profesionales de la salud mental.

Según informó The New York Post, las MyGender Dolls son muñecas de papel con nombres neutros, como Sam, Rory, Avery y Parker, e incluyen genitales internos y externos desmontables, además de más de 100 piezas de ropa, peinados y accesorios intercambiables.

De acuerdo con el sitio web de la empresa, las muñecas buscan "hacer que el género sea divertido" y servir como una herramienta para abordar conversaciones sobre identidad de género con menores. El proyecto nació como una investigación de la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota y posteriormente fue comercializado por los profesores Dianne Berg y G. Nic Rider.

Durante aproximadamente seis años, la investigación incluyó sesiones con niños identificados como transgénero o de género diverso y sus familias, quienes recibieron entre 20 y 60 dólares por participar en actividades en las que jugaban con las muñecas y hablaban sobre género y el cuerpo, según el NYP.

15 millones de dólares anuales en financiación estatal para fortalecer su capacidad de investigación

The New York Post también señala que la Facultad de Medicina de la Universidad de Minnesota recibe 15 millones de dólares anuales en financiación estatal para fortalecer su capacidad de investigación. No obstante, la universidad aseguró al periódico que no se utilizaron fondos públicos "para apoyar los esfuerzos de comercialización de MyGender Dolls".

Cuando el diario preguntó cuánto dinero de los contribuyentes se destinó específicamente a la investigación, al desarrollo de las muñecas y a los salarios de los profesores involucrados, la universidad no respondió y recomendó presentar una solicitud formal de acceso a la información.

​Por su parte, la Oficina del gobernador no respondió a las preguntas del NYP sobre el asunto. 

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