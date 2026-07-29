La administración Trump prohíbe la entrada de nuevos robots humanoides chinos para proteger el desarrollo de la IA en Estados Unidos

Un visitante y un robot humanoide hacen gestos de corazón mientras posan para fotos durante la Conferencia Mundial de IA 2026, en Shanghái.Wang Xiang-Xinhua via AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 28 de julio, 2026

La administración del presidente Donald Trump anunció este martes la prohibición de importar nuevos modelos de robots humanoides, cuadrúpedos e inversores de corriente conectados provenientes de China.

Las restricciones, de aplicación inmediata, buscan salvaguardar el ecosistema de inteligencia artificial de Estados Unidos frente a riesgos de espionaje y ciberataques, según reportó en exclusiva la agencia Reuters.

La medida, oficializada por la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), abarca dispositivos clave para el funcionamiento de centros de datos y redes energéticas. De acuerdo con el organismo regulador, estos equipos de origen chino representan una vulnerabilidad directa que podría ser aprovechada por actores hostiles para interrumpir la actividad económica o comprometer la seguridad nacional.

Un escudo regulatorio frente al espionaje y la vulnerabilidad de datos

La decisión responde a la preocupación de que los robots dotados de inteligencia artificial recopilen información confidencial en instalaciones estratégicas del país para transferirla al régimen chino.

"Estos dispositivos podrían crear vulnerabilidades en la cadena de suministro que podrían perturbar la seguridad económica y nacional de EEUU y podrían crear un riesgo de ciberseguridad que amenazara la infraestructura crítica estadounidense", señaló la FCC a través de un comunicado oficial.

Por su parte, el presidente de la entidad, Brendan Carr, enfatizó que el organismo continuará actuando para "asegurar las cadenas de suministro críticas de América".

El veto afecta de manera directa a empresas líderes del sector como Unitree, firma china que domina cerca de una quinta parte del mercado global de robótica humanoide y que recientemente fue incluida en la lista del Departamento de Defensa sobre empresas respaldadas por el ejército chino.

Asimismo, las restricciones alcanzan a los fabricantes de inversores de energía —dispositivos fundamentales para conectar fuentes renovables y baterías a las redes eléctricas que alimentan los centros de datos de IA—, sector liderado a nivel mundial por firmas chinas como Sungrow y Huawei.

Apoyo legislativo y redefinición de la competencia industrial

La iniciativa gubernamental recibió un firme respaldo en el Capitolio. El congresista republicano John Moolenaar, presidente del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre China, celebró la determinación del ejecutivo afirmando que la medida de la FCC "protege a nuestro país y fortalece la industria robótica de nuestra nación".

Las restricciones aplicadas por la administración Trump rigen para aquellos modelos de robots e inversores que aún no han recibido autorización comercial en el mercado estadounidense, aunque el regulador conserva la potestad de revocar los permisos existentes.

Con este paso, la Casa Blanca busca evitar dinámicas de dependencia estratégica similares a las ocurridas en el sector de tierras raras, promoviendo al mismo tiempo el traslado de la fabricación tecnológica de alto valor hacia la industria nacional.