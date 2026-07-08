Un juez federal dictamina que Carroll, la denunciante de abuso sexual contra Trump, puede recibir la indemnización de 5,8 millones de dólares dictada en sentencia

La excolumista de revistas E. Jean Carroll llega al tribunal federal de Manhattan, en Nueva York AFP

Publicado por

Just The News / Kevin Killough 8 de julio, 2026

E. Jean Carroll podrá recibir los 5,8 millones de dólares que se habían reservado tras un veredicto civil de 2023, según dictaminó el miércoles un juez federal.

El juez Lewis A. Kaplan dictó una orden para que se abone el dinero a Carroll, junto con los intereses devengados desde el veredicto, según informó Associated Press. Trump ya había abonado el dinero, pero este se había depositado en un fondo durante el proceso de apelación a la espera de una orden judicial.

Después de que el Tribunal Supremo se negara a admitir a trámite un recurso contra el veredicto, los abogados de Carroll solicitaron que se desembolsara el dinero.

Un jurado concedió la indemnización tras una vista en la que Carroll alegó que Trump había abusado sexualmente de ella en el probador de unos grandes almacenes de lujo de Manhattan en 1996.

© Just The News