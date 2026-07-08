Un juez federal dictamina que Carroll, la denunciante de abuso sexual contra Trump, puede recibir la indemnización de 5,8 millones de dólares dictada en sentencia
Trump ya había abonado el importe, pero este se había depositado en un fondo durante el proceso de apelación, a la espera de una orden judicial.
E. Jean Carroll podrá recibir los 5,8 millones de dólares que se habían reservado tras un veredicto civil de 2023, según dictaminó el miércoles un juez federal.
El juez Lewis A. Kaplan dictó una orden para que se abone el dinero a Carroll, junto con los intereses devengados desde el veredicto, según informó Associated Press. Trump ya había abonado el dinero, pero este se había depositado en un fondo durante el proceso de apelación a la espera de una orden judicial.
Después de que el Tribunal Supremo se negara a admitir a trámite un recurso contra el veredicto, los abogados de Carroll solicitaron que se desembolsara el dinero.
Política
SCOTUS rechaza la apelación de Trump y confirma el veredicto de $5 millones a favor de E. Jean Carroll
Carlos Dominguez
Un jurado concedió la indemnización tras una vista en la que Carroll alegó que Trump había abusado sexualmente de ella en el probador de unos grandes almacenes de lujo de Manhattan en 1996.