El calor dispara las alertas: millones enfrentan temperaturas extremas de hasta 49 °C

Una mujer se limpia la cara del sudor durante una ola de calor (Archivo)AFP

Publicado por Diane Hernández 27 de julio, 2026

Una nueva ola de calor extremo continúa expandiéndose sobre gran parte del país, donde millones de personas afrontan este lunes una de las semanas más calurosas del verano debido a una persistente cúpula de calor (heat dome) que mantiene atrapado el aire cálido sobre buena parte del territorio nacional.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Weather Prediction Center (WPC), las condiciones peligrosas persistirán durante varios días en extensas zonas del centro y el sur del país, con temperaturas máximas entre los 35 y 41 °C (95-105 °F), mientras que en el desierto del suroeste podrían alcanzar 46 a 49 °C (115-120 °F). La combinación de calor y humedad elevará la sensación térmica hasta valores de 40 a 46 °C (105-115 °F) en numerosas ciudades.

Un fenómeno que afecta a decenas de millones

La magnitud del episodio ha obligado a emitir alertas por calor extremo en buena parte del territorio nacional. Durante el fin de semana, al menos 40 millones de personas permanecían bajo advertencias oficiales, aunque los pronósticos indicaban que el área afectada podría ampliarse hasta alcanzar a unos 80 millones de habitantes conforme avance la semana.

El intenso calor se extiende desde Minnesota y las Dakotas hacia el sur, atravesando Nebraska, Kansas, Oklahoma y Texas, hasta llegar a la costa del Golfo. También afecta regiones del desierto del suroeste, incluyendo Nevada, Arizona y el sur de California.

El meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional Bob Oravec explicó que el núcleo de la cúpula de calor se desplazará gradualmente hacia el sur durante los próximos días, concentrando las condiciones más severas sobre Texas y varios estados del Golfo de México a mediados de semana.

¿Qué es una cúpula de calor? Los especialistas atribuyen este episodio a una potente cúpula de calor, un sistema de alta presión que permanece prácticamente estacionario y actúa como una tapa sobre la atmósfera.

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​Este fenómeno impide que el aire caliente ascienda y se disperse, favoreciendo una acumulación progresiva del calor día tras día. Además, limita la formación de nubosidad y reduce las posibilidades de lluvia, intensificando aún más las temperaturas.

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​Uno de los factores que más preocupa a los meteorólogos es que las temperaturas nocturnas apenas descienden, impidiendo que el organismo pueda recuperarse del estrés térmico acumulado durante el día.

Récords, cancelaciones y riesgos para la salud

El fin de semana ya dejó registros históricos en varios estados. Rapid City, en Dakota del Sur, alcanzó 44 °C (112 °F), estableciendo un nuevo récord para la ciudad.

En Minnesota, una carrera de caballos en Canterbury Park fue suspendida debido a las condiciones extremas, mientras que diversas ciudades habilitaron centros de enfriamiento para proteger a la población más vulnerable.

Las autoridades sanitarias reiteran que los principales grupos de riesgo son:

Adultos mayores.

Niños pequeños.

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias.

Trabajadores expuestos al aire libre.

Personas sin acceso a aire acondicionado.

El NWS recomienda mantenerse hidratado, evitar actividades físicas durante las horas de mayor calor, permanecer en lugares climatizados y nunca dejar niños o mascotas dentro de vehículos estacionados.

El calor también favorece tormentas severas

Aunque el sistema de alta presión domina buena parte del país, la humedad acumulada en sus márgenes también favorece el desarrollo de tormentas eléctricas severas, especialmente en la región de los Grandes Lagos y posteriormente hacia el noreste.

Los pronósticos oficiales advierten sobre riesgo de granizo, fuertes vientos e inundaciones repentinas conforme un frente frío avance durante el inicio de la semana.

¿Cuándo llegará el alivio? descenso temporal de las temperaturas hacia mediados o finales de la semana.

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​Sin embargo, Los modelos meteorológicos apuntan a que algunas zonas del centro del país podrían experimentar un​Sin embargo, los especialistas advierten que ese alivio podría ser breve , ya que la configuración atmosférica favorece el mantenimiento de altas presiones sobre el sur de Estados Unidos y existe la posibilidad de un nuevo repunte del calor durante el próximo fin de semana.

Un verano marcado por los extremos

Esta es ya la tercera gran ola de calor que afecta a Estados Unidos durante el verano de 2026. El país registró un inicio de julio excepcionalmente cálido y, según los Centros Nacionales de Información Ambiental (NCEI), el primer semestre de 2026 fue el segundo más caluroso jamás registrado en el territorio continental estadounidense.