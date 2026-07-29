El Senado confirma a Jay Clayton como nuevo jefe de Inteligencia de Trump

Publicado por Luis Francisco Orozco 28 de julio, 2026

El Senado de Estados Unidos confirmó este martes a Jay Clayton como nuevo director de Inteligencia Nacional, otorgándole al presidente Donald Trump otro estrecho aliado al frente de las agencias de inteligencia del país. La nominación fue aprobada por 51 votos a favor y 47 en contra, con el respaldo unánime de los republicanos, mientras que todos los senadores demócratas votaron en contra de su confirmación.

Clayton se desempeña actualmente como fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York y sustituirá a Bill Pulte, un antiguo aliado de Trump que ocupaba el cargo de manera interina desde junio. La anterior directora de Inteligencia Nacional de Trump, Tulsi Gabbard, renunció a comienzos de este año, dejando vacante el puesto que ahora ocupará Clayton.

Antes de convertirse en el principal fiscal federal de Manhattan, Clayton presidió la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés) durante la primera administración de Trump, supervisando el organismo encargado de regular los mercados financieros del país. Su confirmación tiene lugar poco después de una votación procesal que se produjo luego de que obtuviera una ajustada aprobación de 9 a 8 en el Comité de Inteligencia del Senado, donde avanzó con el respaldo de los legisladores republicanos.

El lunes, el líder de la mayoría republicana en el Senado, John Thune, instó a los demócratas a respaldar la nominación de Clayton, aunque reconoció que probablemente se opondrían, como lo han hecho con muchos otros nominados de Trump. "Uno podría pensar que veríamos algo de bipartidismo por parte de los demócratas con este nominado. Pero los demócratas están jugando los mismos juegos partidistas con este candidato calificado que han jugado con tantos de los nominados del presidente Trump", dijo Thune, quien también criticó a los demócratas por oponerse al liderazgo interino de la administración en la Oficina del Director de Inteligencia Nacional.