Un juez limita la estrategia de la BBC en la demanda de Trump por un documental sobre el 6 de enero

Publicado por Diane Hernández 27 de julio, 2026

La batalla judicial entre el presidente Donald Trump y la BBC dio un nuevo giro esta semana después de que una jueza federal delimitara el alcance de la demanda por difamación de 10.000 millones de dólares presentada por el mandatario contra la cadena británica.

En una audiencia celebrada en Miami, la jueza magistrada Enjoliqué Lett resolvió que el caso deberá centrarse exclusivamente en la supuesta edición engañosa de un documental emitido por la BBC en 2024 y no podrá convertirse en un nuevo juicio sobre los acontecimientos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio estadounidense.

El origen del conflicto

La demanda presentada por Trump sostiene que el documental Trump: A Second Chance?, producido por el programa Panorama, manipuló imágenes y declaraciones pronunciadas durante su discurso del 6 de enero de 2021.

Según la acusación, el documental unió fragmentos de un discurso separados por casi una hora para crear la impresión de que el entonces expresidente llamó inmediatamente a sus seguidores a "luchar con todas sus fuerzas" antes de que comenzaran los disturbios en el Capitolio. Críticos del documental sostienen que la edición omitió el momento en que Trump pidió a sus simpatizantes manifestarse "pacíficamente".

El juez pone límites

Durante la audiencia, la jueza dejó claro que la BBC podrá investigar cómo interpretó el público las palabras de Trump, pero no utilizar el juicio para volver a debatir la responsabilidad del presidente en los sucesos del 6 de enero.

"Todas las impresiones que generaron las declaraciones del presidente Trump el 6 de enero están en cuestión. No se trata de volver a debatir a fondo lo ocurrido el 6 de enero", señaló la magistrada, según recoge Fox News.

La decisión supone una victoria parcial para el equipo legal de Trump, que había acusado a la BBC de intentar ampliar artificialmente el objeto del litigio mediante una "búsqueda indiscriminada de información" relacionada con el asalto al Capitolio.

Fuentes cercanas a la defensa del mandatario sostuvieron que el fallo elimina la principal estrategia del medio británico para desviar la atención del contenido concreto del documental cuestionado.

Los argumentos de ambas partes

Los abogados de Trump sostienen que el caso es estrictamente una demanda por difamación basada en la edición de un segmento de apenas nueve segundos de un discurso que duró más de 50 minutos.

El abogado Alejandro Brito afirmó ante el tribunal que "lo que importa es lo que dijo en relación con lo que se transmitió que dijo", argumentando que la controversia debe limitarse a comparar las palabras reales del presidente con el montaje emitido por la BBC.

La defensa también citó una disculpa enviada el año pasado por el presidente de la BBC, Samir Shah, en la que reconocía que el documental había generado "la impresión errónea" de que Trump hizo un llamado directo a la violencia.

Por su parte, la BBC mantiene que cualquier error de edición fue involuntario y sostiene que la intención del discurso de Trump sigue siendo un aspecto legítimo para su defensa. Sus abogados también argumentan que el mandatario niega haber sido responsable de los disturbios, por lo que ese contexto resulta relevante dentro del proceso judicial.

La controversia por la edición Uno de los principales puntos de la demanda gira en torno al montaje utilizado en el documental.

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​Según el expediente, la BBC presentó de forma consecutiva dos declaraciones pronunciadas por Trump con 54 minutos de diferencia, dando la impresión de que ambas formaban parte de un mismo llamado previo al asalto al Capitolio.

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​En realidad, primero el entonces presidente animó a sus seguidores a marchar hacia el Capitolio para expresar su apoyo a legisladores republicanos y, casi una hora después, pronunció la frase en la que pidió "luchar con todas sus fuerzas" por la integridad de las elecciones.

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​La polémica provocó posteriormente la dimisión de altos directivos de la BBC, entre ellos la directora ejecutiva Deborah Turness y el director general Tim Davie, según recuerda Fox News.

La disputa por los registros financieros

Aunque la decisión de la jueza fue interpretada por el entorno de Trump como una victoria procesal, el tribunal también autorizó que la BBC pueda acceder a determinada información financiera relacionada con el presidente.

La magistrada consideró que, al alegar daños económicos y reputacionales derivados de la emisión del documental, Trump abrió la puerta a que la cadena solicite documentación financiera vinculada al fideicomiso que administra sus empresas.

No obstante, personas cercanas al equipo legal del mandatario sostienen que esa autorización es mucho más limitada de lo que algunos medios han informado y aseguran que el tribunal aún deberá definir con precisión qué documentación será finalmente entregada durante el proceso de descubrimiento de pruebas.

Mientras tanto, la BBC continúa intentando que la demanda sea desestimada al sostener que los tribunales de Florida carecen de jurisdicción sobre una emisión realizada por una corporación pública británica desde el Reino Unido.