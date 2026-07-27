Freddy Cannon, icono del primer rock and roll, dejó un legado de éxitos que marcó a toda una generación

Publicado por Williams Perdomo 27 de julio, 2026

Freddy Cannon, una de las figuras más populares del rock and roll de finales de la década de 1950 y comienzos de los años 60, dejó un legado musical que sigue influyendo a generaciones de artistas y mantiene vigentes algunos de los mayores clásicos de aquella época. El cantante estadounidense falleció el pasado 17 de julio a los 89 años, tras una breve batalla contra el cáncer.

La revista Billboard informó que Cannon murió en un centro de cuidados paliativos en California. Su fallecimiento fue confirmado por su amigo de muchos años, Tom Cuddy, de iHeart Radio. Sus hijos, Conny y Billy, lo acompañaron durante sus últimos días.

Conocido como Boom Boom Cannon, apodo inspirado en el potente sonido del bombo que caracterizaba sus grabaciones, el artista consiguió tres éxitos entre los diez primeros de la lista Billboard Hot 100: 'Tallahassee Lassie' (1959), 'Way Down Yonder in New Orleans' (1960) y 'Palisades Park' (1962).

Su versión de 'Way Down Yonder' in New Orleans, una adaptación rock and roll de una canción publicada originalmente en 1922, también alcanzó el tercer lugar en la lista oficial de sencillos del Reino Unido. Además, su álbum The Explosive! Freddy Cannon llegó al número uno de la lista oficial de álbumes británica en marzo de 1960, convirtiéndolo en el cuarto artista vinculado al rock and roll en alcanzar esa posición, después de Bill Haley & the Comets, Elvis Presley y Tommy Steele.

A lo largo de su carrera, Cannon sumó 23 canciones en el Billboard Hot 100 entre 1959 y 1981. También es recordado por sus numerosas apariciones en el programa American Bandstand, conducido por Dick Clark, donde, según Billboard, estableció un récord con 110 presentaciones.

Durante aquellos años compartió escenario y trabajó junto a algunas de las figuras más importantes del rock and roll, entre ellas Chuck Berry, Fats Domino, Little Richard, Chubby Checker, Jerry Lee Lewis, Bo Diddley, Connie Francis y Brenda Lee. Asimismo, participó en programas musicales emblemáticos como Shindig, Hullabaloo, The Midnight Special, Where the Action Is y Sha Na Na.

Su música también trascendió generaciones gracias al cine y a las versiones realizadas por otros artistas. Canciones como 'Palisades Park' y 'Tallahassee Lassie' fueron reinterpretadas por grupos como The Beach Boys, Ramones, Jan & Dean, Fleetwood Mac y The Rolling Stones. Además, varios de sus éxitos formaron parte de bandas sonoras de películas como 'Confessions of a Dangerous Mind' y 'X-Men: First Class'.