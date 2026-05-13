Una corte de apelaciones suspende el pago de $83 millones de Trump a E. Jean Carroll

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 13 de mayo, 2026

La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva York, dispuso este lunes que el presidente Donald Trump no deberá pagar la indemnización de $83 millones por difamación que adeuda a la escritora E. Jean Carroll hasta que la Corte Suprema resuelva si toma o no el caso.

Según NBC News, el fallo responde a un pedido de los abogados de Trump, que buscaban frenar una decisión previa del mismo tribunal que les había cerrado la puerta a impugnar la indemnización ante el pleno de la corte. Carroll no se opuso a la suspensión, pero impuso una condición: que el presidente Trump elevara la fianza en $7,46 millones adicionales para cubrir los intereses que se acumularán durante el trámite ante la Corte Suprema.

Con ese ajuste, el monto retenido como garantía ronda los $98 millones.

"Nos complace que el Segundo Circuito haya condicionado la suspensión a que el presidente Trump deposite una fianza de casi 100 millones de dólares", declaró a NBC News la abogada de Carroll, Roberta Kaplan. Representantes del presidente no respondieron de inmediato al pedido de comentario del medio.

La defensa de Trump apuesta ahora a invocar una ley federal que le permitiría sustituirse como demandado y colocar en su lugar al Gobierno de los Estados Unidos. Si la defensa lo lograra, el caso quedaría virtualmente anulado, porque el Gobierno federal no puede ser demandado por difamación. No obstante, el Segundo Circuito ya rechazó el mes pasado una audiencia para evaluar ese argumento.

La indemnización proviene del fallo de 2024 en el que un jurado dio la razón a Carroll y consideró que Trump la había difamado al negar reiteradamente haberla agredido sexualmente en un probador de la tienda Bergdorf Goodman en los años noventa. Es una de las dos causas por difamación que la escritora mantiene contra el actual presidente; la otra, por $5 millones, también la ganó Carroll y ya fue elevada a la Corte Suprema por la defensa.