En medio de los rumores de transición en Cuba, el nieto de Raúl Castro habría intentado contactar a Trump con una carta “secreta”

Publicado por Joaquín Núñez 14 de abril, 2026

El nieto de Raúl Castro le habría enviado a Donald Trump una carta "secreta". Se trata de Raúl Guillermo Rodríguez Castro, a quien muchos analistas ven como una posible figura de transición en Cuba. Así lo informó Martí Noticias luego de hablar con fuentes diplomáticas con conocimiento del asunto.

“Intentó moverse como si estuviera cumpliendo una función diplomática, pero no tenía ningún estatus reconocido”, le dijo al citado medio una de las fuentes en DC que habló bajo condición de anonimato. “No era una carta personal. Tenía toda la estructura de una comunicación oficial, aunque no llegó por los canales habituales”, añadió una segunda fuente.

Según señalaron las fuentes, el documento llevaba sello oficial cubano y estaba redactado en un formato similar al de una nota diplomática.

La carta habría sido enviada a través del empresario Roberto Carlos Chamizo González, quien estuvo recientemente en Estados Unidos, pero debió volver a Cuba tras intentar realizar gestiones que "no contaban con acreditación oficial".

Sobre el contenido de la supuesta carta, Martí Noticias informó que incluía "llamados a evitar una posible escalada de tensiones, aseguraba que el régimen está preparado para una incursión militar estadounidense y proponía explorar acuerdos económicos y eliminar sanciones".

“Es un intento de ganar tiempo y abrir un canal directo con el presidente. Quieren quitarse de en medio al secretario de Estado Marco Rubio porque él entiende que sin un cambio de sistema no habrá posibilidad real de mejora”, analizó una de las fuentes.

Sobre el nieto de Castro, es conocido como El Cangrejo y su perfil ha crecido con fuerza en los últimos meses. Según el Wall Street Journal, fue enviado a reunirse con funcionarios estadounidenses cuando el secretario de Estado, Marco Rubio, asistió a una conferencia en el Caribe durante el pasado mes de febrero.

"Pronto se convirtió en la sombra de su abuelo, el guardián que controla el teléfono de Raúl Castro, decidiendo qué mensajes y documentos se transmiten y cuáles no. Según sus familiares, puede conceder favores, como el acceso a una casa de vacaciones en la playa o la autorización para abrir una discoteca. Además, según una persona familiarizada con el asunto, participa en negociaciones comerciales en nombre del Gobierno", señaló el WSJ.

¿Cambio de régimen en Cuba?

Según declaró el propio presidente Trump, el secretario de Estado está trabajando activamente en una transición en Cuba. De concretarse, este escenario pondría fin a una dictadura que lleva más de 60 años en el poder.

"Cuba es ahora mismo una nación fallida, y ni siquiera tienen combustible para que los aviones puedan despegar. Están taponando su pista de aterrizaje. Estamos hablando con Cuba en este momento y Marco Rubio está hablando con Cuba en este momento, y deberían llegar a un acuerdo sin falta porque se trata de una amenaza humanitaria. Tenemos muchos cubanoamericanos estupendos, y estarán muy contentos cuando puedan volver y saludar a sus familiares y hacer cosas que deberían haber podido hacer desde hace mucho tiempo", declaró Trump en febrero.

Rubio, de padres cubanos, también habló al respecto durante una audiencia en el Senado. "Creo que nos gustaría ver un cambio de régimen allí. Eso no significa que vayamos a hacer un cambio, pero nos encantaría verlo. Sin duda, sería de gran valor, un gran beneficio para Estados Unidos, que Cuba dejara de estar gobernada por un régimen autocrático”, le dijo al senador demócrata por Hawái, Brian Schatz.