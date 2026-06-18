Cuba entra en una nueva fase de la crisis: más restricciones al transporte, apagones infinitos y reformas contrarreloj

Publicado por Diane Hernández 18 de junio, 2026

Cuba amaneció este jueves bajo nuevas restricciones al transporte público que reflejan el profundo deterioro económico que atraviesa el país. A partir de ahora, los escasos asientos disponibles en trenes y autobuses estatales estarán reservados prioritariamente para pacientes que requieren atención médica, personas que viajan por fallecimientos familiares y otros casos considerados de emergencia.

La medida llega en un momento crítico para la isla, donde la escasez de combustible ha paralizado buena parte de la actividad económica y ha complicado la movilidad de millones de personas.

Los trenes que conectan La Habana con las provincias orientales pasarán de operar tres veces por semana a hacerlo apenas una vez cada 16 días. Los autobuses interprovinciales, principal medio de transporte para gran parte de la población, reducirán también drásticamente sus frecuencias.

El régimen insiste en que no existe una prohibición para viajar, pero ha instaurado un sistema de prioridades que obliga a los pasajeros a solicitar sus boletos con al menos siete días de anticipación.

Cuando desplazarse se convierte en un privilegio

Las nuevas restricciones afectan especialmente a quienes dependen del transporte estatal, que sigue siendo la única alternativa asequible para la mayoría de los cubanos.

Los servicios privados continúan funcionando, pero sus precios resultan inalcanzables para buena parte de la población. En algunos trayectos, un pasaje puede costar hasta 200 veces más que la tarifa estatal.

Las historias que emergen en las terminales reflejan el impacto humano de la medida. Pacientes con cáncer que necesitan regresar a sus provincias para continuar tratamientos, personas mayores que deben desplazarse cientos de kilómetros para recibir atención médica especializada y familias separadas por la falta de transporte enfrentan ahora mayores obstáculos.

En La Habana, donde los autobuses urbanos prácticamente han desaparecido de muchas rutas, caminar varios kilómetros bajo temperaturas cercanas a los 40 grados se ha convertido en una rutina diaria para miles de trabajadores y estudiantes.

La raíz del problema: combustible, divisas y sanciones

La crisis actual es resultado de varios factores acumulados.

Por un lado, las restricciones a los flujos energéticos han reducido la disponibilidad de combustible. Por otro, la economía cubana arrastra problemas estructurales por décadas que se han agravado desde la pandemia.

La isla enfrenta una severa escasez de divisas, una caída sostenida de la producción nacional, dificultades para importar bienes básicos y un éxodo migratorio sin precedentes que ha reducido tanto la fuerza laboral como el consumo interno.

La combinación de estos elementos ha generado apagones frecuentes que sobrepasan las 30 horas problemas de abastecimiento y una creciente dificultad para sostener servicios públicos esenciales.

El turismo tampoco logra recuperarse

La crisis del transporte coincide con otro golpe para uno de los sectores que el Gobierno considera clave para obtener divisas: el turismo.

Esta semana Delta Air Lines anunció la suspensión de su ruta directa entre Atlanta y La Habana y una reducción del 50% de sus frecuencias entre Miami y la capital cubana.

La compañía argumentó que la demanda actual no justifica mantener la capacidad asignada.

La decisión se suma a una tendencia más amplia. Las llegadas de visitantes estadounidenses han caído más de un 50% en comparación con el año anterior, mientras que los viajes de cubanos residentes en el exterior también registran fuertes descensos.

La retirada o reducción de operaciones de varias aerolíneas internacionales durante los últimos meses ha dejado a Cuba con menos conexiones y con una creciente dependencia de los viajeros cubanoamericanos, actualmente uno de los principales mercados para el sector turístico de la isla.

Reformas económicas en medio de la emergencia

Frente a este escenario, el dictador Miguel Díaz-Canel anunció la semana pasada uno de los paquetes de reformas económicas más amplios de los últimos años.

El Comité Central del Partido Comunista aprobó esta semana las medidas, que ahora deben ser ratificadas por la Asamblea Nacional.

Entre los cambios propuestos figuran una mayor apertura a la inversión extranjera, nuevas modalidades de participación privada en sectores estratégicos, la incorporación de nuevos actores al turismo, más autonomía para empresas estatales y municipios, y medidas para dinamizar la agricultura y el comercio exterior.

La dirección política del oficialismo cubano ha insistido en que las reformas no representan un abandono del modelo socialista - demostradamente fallido-, sino una actualización necesaria para enfrentar la actual coyuntura.