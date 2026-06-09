Irlanda del Norte: detenido un hombre de origen sudanés por el "repugnante" apuñalamiento de un hombre en Belfast

La policía trabaja en la escena de un apuñalamiento en el norte de Belfast AFP .

Publicado por Carlos Dominguez 9 de junio, 2026

La policía de Irlanda del Norte detuvo este martes a un hombre de unos 30 años, de presunto origen sudanés, como sospechoso de intento de asesinato tras un violento apuñalamiento ocurrido la noche anterior en Belfast, cuya imagen gráfica se ha viralizado en redes sociales y ha generado fuertes reacciones.

Las tensiones ya se encontraban elevadas en Reino Unido tras los violentos enfrentamientos ocurridos la semana pasada en Southampton, en el sur de Inglaterra, por el manejo policial del asesinato de un joven estudiante blanco apuñalado hasta la muerte por un hombre británico sij.

El incidente ocurrió poco después de las 10:30 pm del lunes en la zona de New Lodge, en la capital norirlandesa. Según el Servicio de Policía de Irlanda del Norte (PSNI), la víctima, un hombre de unos 40 años, fue hospitalizada con graves heridas en el rostro, el cuello y la espalda.

En el video que circula en redes sociales se ve a un hombre apuñalando repetidamente en la cabeza a otro, en lo que parece un intento de decapitación. La policía recuperó un cuchillo en el lugar de los hechos y ha pedido a posibles testigos o personas que dispongan de imágenes de cámaras de seguridad o dashcam que colaboren con la investigación.

PSNI declara el ataque como "incidente crítico"

La fuerza policial calificó el ataque como un "incidente crítico" y abrió una investigación para determinar el móvil.

"Esta brutal agresión habrá enviado ondas de choque a través de la comunidad y ha generado una verdadera preocupación", declaró el subcomisario asistente de la PSNI, Ryan Henderson. "Quiero tranquilizar a la comunidad local de que estamos tratando este ataque con la máxima seriedad. Nuestra investigación avanza a buen ritmo".

Según RTE, el jefe de la PSNI, Jon Boutcher, confirmó que el sospechoso es de nacionalidad sudanesa. Boutcher detalló que el hombre viajó desde Sudán a París en fechas desconocidas, para luego volar a Dublín en una fecha aún por confirmar. Desde allí, continuó su trayecto en autobús hasta Belfast en febrero de 2023. Una vez en el Reino Unido, solicitó asilo y se le concedió permiso de permanencia.

Los líderes británicos condenan el brutal apuñalamiento en Belfast

El líder del partido Reform UK, Nigel Farage, reaccionó con dureza al apuñalamiento ocurrido en Belfast. En un mensaje publicado en X, Farage escribió: "Lo que ocurrió anoche en Belfast es horrible". Además, exigió transparencia a las autoridades: "Las autoridades deben revelar de inmediato la identidad y el estatus del atacante. El público tiene derecho a la verdad".

Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, condenó el ataque calificándolo de "horrible" y "repugnante".

"No tengo absolutamente ninguna tolerancia para escenas abominables de violencia como esta en nuestras calles", escribió en X. "Mis pensamientos están, en primer lugar, con la víctima, y agradezco a los primeros respondedores, incluidos los miembros del público que intervinieron".

Por su parte, la primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill, describió el incidente como "desgarrador" y pidió a la población que "deje espacio a la PSNI para llevar a cabo una investigación completa y que se haga justicia".