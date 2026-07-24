La Administración Trump blinda la libertad religiosa

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó una nueva guía para proteger la libertad religiosa en el país. Una iniciativa de la Administración Trump con el que renueva las Directrices sobre Libertad Religiosa de 2017 y cumple con una promesa hecha por Donald Trump desde antes de regresar a la Casa Blanca como presidente.

La guía, firmada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, establece seis ejes que todos los departamentos y organismos públicos han de cumplir e incluye "no solo las creencias y el culto, sino también la conducta religiosa en la vida cotidiana, y que dicha conducta debe ser objeto de adaptaciones razonables siempre que sea factible y lo permita la ley".

"La libertad religiosa es uno de los principios fundacionales de nuestra nación y un derecho fundamental garantizado por la Constitución", señaló Blanche. "Es esencial que los organismos federales respeten y protejan plenamente la capacidad de todos los estadounidenses para vivir su fe en la vida cotidiana, incluso en sus interacciones con el Gobierno federal".

Los seis ejes de la guía