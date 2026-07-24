La Administración Trump blinda la libertad religiosa
El fiscal general en funciones, Todd Blanche, firmó una guíacon seis ejes para garantizar la igualdad de trato y la autonomía de las instituciones de fe.
El Departamento de Justicia (DOJ) lanzó una nueva guía para proteger la libertad religiosa en el país. Una iniciativa de la Administración Trump con el que renueva las Directrices sobre Libertad Religiosa de 2017 y cumple con una promesa hecha por Donald Trump desde antes de regresar a la Casa Blanca como presidente.
La guía, firmada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche, establece seis ejes que todos los departamentos y organismos públicos han de cumplir e incluye "no solo las creencias y el culto, sino también la conducta religiosa en la vida cotidiana, y que dicha conducta debe ser objeto de adaptaciones razonables siempre que sea factible y lo permita la ley".
"La libertad religiosa es uno de los principios fundacionales de nuestra nación y un derecho fundamental garantizado por la Constitución", señaló Blanche. "Es esencial que los organismos federales respeten y protejan plenamente la capacidad de todos los estadounidenses para vivir su fe en la vida cotidiana, incluso en sus interacciones con el Gobierno federal".
Los seis ejes de la guía
- "Incorporación de la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema. El memorándum refleja las recientes resoluciones judiciales que aclaran el alcance de la Primera Enmienda, la amplia protección de la libertad religiosa que ofrece la RFRA y el requisito de igualdad de trato hacia las organizaciones religiosas en los programas gubernamentales".
- "Protección de los derechos de los padres. Las directrices actualizadas hacen hincapié en la jurisprudencia reciente del Tribunal Supremo que confirma que la Constitución protege la capacidad de los padres para dirigir la educación religiosa de sus hijos".
- "Reafirmación de la autonomía de la Iglesia. Las directrices destacan las protecciones constitucionales que impiden la injerencia del Gobierno en la gestión interna de las instituciones religiosas, incluido el ámbito laboral".
- "Orientaciones ampliadas para los organismos federales. Se instruye a los organismos para que consideren de forma proactiva las repercusiones sobre la libertad religiosa al elaborar normas y políticas, designen a responsables para revisar el cumplimiento de las propuestas normativas y garanticen que las medidas de ejecución respeten la RFRA y otras protecciones. Las agencias también deben tener en cuenta las preocupaciones en materia de libertad religiosa planteadas por el público durante los períodos de notificación y comentarios".
- "Protecciones aclaradas en el empleo federal. Las directrices reafirman que las agencias deben seguir los recientes dictámenes de la Oficina de Asesoría Jurídica a la hora de facilitar la expresión y la práctica religiosas en el lugar de trabajo, incluidas las adaptaciones en los horarios y la expresión religiosa en el lugar de trabajo".
- "Garantías para las organizaciones religiosas en los programas federales de contratación pública y subvenciones. Los organismos no podrán condicionar la participación de una persona en programas federales a que renuncie a su carácter religioso o a sus derechos de contratación. Se debe permitir que las organizaciones religiosas compitan en igualdad de condiciones con las organizaciones laicas".