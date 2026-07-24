Bertha se disipa tras tocar tierra en Texas, pero mantiene el riesgo de inundaciones y corrientes peligrosas en la costa del Golfo

Publicado por Diane Hernández 24 de julio, 2026

La tormenta tropical Bertha se disipó la noche del jueves tras tocar tierra en la costa del Golfo de México, convirtiéndose en una vaguada —un área alargada de baja presión sin circulación organizada— después de atravesar el sureste de Texas, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

Con esta evolución, el organismo estadounidense emitió su último boletín oficial sobre el sistema y puso fin a todos los avisos y alertas de tormenta tropical vigentes para Texas y Luisiana.

A las 11:00 p.m. (hora del Este), los remanentes de Bertha se encontraban aproximadamente a 40 millas (64 kilómetros) al oeste-noroeste de Houston, desplazándose hacia el oeste a 14 mph (22 km/h). Sus vientos máximos sostenidos habían disminuido hasta 35 mph (56 km/h) y la presión mínima central aumentó a 1008 milibares, señales claras del debilitamiento definitivo del sistema.

Persisten las lluvias intensas sobre el sur de Texas

Aunque Bertha perdió la categoría de ciclón tropical, el NHC advirtió que sus remanentes continuarán generando lluvias fuertes durante las próximas horas sobre el sur de Texas.

Los meteorólogos prevén acumulados adicionales de entre 2,5 y 7,5 centímetros, con registros aislados que podrían alcanzar 10 centímetros, suficientes para provocar inundaciones repentinas, especialmente en áreas urbanas y zonas con drenaje deficiente.

Las autoridades mantienen la vigilancia debido a que los aguaceros pueden producir crecidas rápidas en calles, pasos subterráneos y cauces menores, pese a que la tormenta ya se haya disipado.

Oleaje peligroso y riesgo de corrientes de resaca

El sistema también seguirá dejando condiciones peligrosas en la costa del Golfo.

El Centro Nacional de Huracanes advirtió que los niveles del mar permanecerán temporalmente elevados durante el próximo ciclo de marea alta antes de descender gradualmente.

Además, el oleaje generado por Bertha continuará provocando corrientes de resaca potencialmente mortales y fuerte rompiente en sectores costeros de Texas y Luisiana, por lo que las autoridades recomiendan evitar ingresar al mar hasta que mejoren las condiciones.

Una tormenta débil, pero con efectos extendidos

Bertha fue la segunda tormenta con nombre de la temporada de huracanes del Atlántico de 2026.

El sistema se formó sobre el norte del Golfo de México y avanzó paralelamente a la costa antes de internarse en tierra firme. Aunque nunca alcanzó gran intensidad, su amplio campo de circulación permitió que sus efectos se extendieran a lo largo de cientos de kilómetros del litoral estadounidense.

Durante su recorrido produjo:

Vientos con fuerza de tormenta tropical.

Lluvias intensas.

Inundaciones costeras menores.

Oleaje elevado.

Condiciones peligrosas en playas desde el noroeste de Florida hasta Texas.

Bertha tocó tierra en dos ocasiones Antes de disiparse, Bertha realizó dos entradas en tierra durante su desplazamiento por la costa del Golfo.

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​La primera ocurrió en Luisiana, al este de Nueva Orleans. Posteriormente volvió a tocar tierra cerca de la frontera entre Texas y Luisiana, aproximadamente 120 kilómetros al noreste de Galveston, antes de internarse definitivamente en Texas.

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​Tras ese segundo impacto, el sistema comenzó un rápido proceso de debilitamiento hasta degradarse primero a depresión tropical y posteriormente perder por completo sus características tropicales.

La temporada de huracanes continúa

Aunque Bertha ya desapareció como ciclón tropical, la temporada de huracanes del Atlántico continúa oficialmente hasta el 30 de noviembre, por lo que el Centro Nacional de Huracanes mantiene la vigilancia sobre el Golfo de México y el Atlántico tropical ante la posible formación de nuevos sistemas en las próximas semanas.

Bertha llegó apenas semanas después del paso de Arthur, la primera tormenta con nombre de la temporada, que impactó la costa del Golfo en junio. Si bien ambos sistemas fueron relativamente débiles, volvieron a poner de manifiesto que incluso tormentas de baja intensidad pueden provocar inundaciones, alteraciones costeras y riesgos significativos para la población en amplias zonas del litoral del sur del país.