El DOJ demanda a Colorado por ofrecer matrículas y ayudas económicas a inmigrantes ilegales

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) presentó una demanda contra las autoridades de Colorado por beneficiar a inmigrantes ilegales con matrículas para residentea y ayudas económicas en detrimento de los ciudadanos estadounidenses, lo que supone "un desafío" a lo establecido por el Congreso.

A través de un comunicado, el DOJ informó de que Colorado "discrimina inconstitucionalmente" a los estadounidenses, "a quienes no se les conceden las mismas tarifas reducidas de matrícula ni becas".

Además, el departamento subrayó que las medidas del estado gobernado por Jared Polis (Partido Demócrata) "crean incentivos para la inmigración ilegal y recompensan a los inmigrantes ilegales por infringir las leyes de nuestra nación con beneficios a los que los ciudadanos estadounidenses no tienen derecho".

A mediados de julio, un tribunal de apelaciones ratificó una sentencia según la cual la legislación federal prohíbe a los estados ofrecer matrículas para residentes del estado a inmigrantes ilegales en las universidades públicas.

En su demanda, el DOJ reclama que las leyes de Colorado en esta materia sean "prohibidas", ya que obligan a las universidades a "aplicar dichas leyes para conceder ayudas económicas y becas a extranjeros en situación irregular".

Además de Colorado, el DOJ presentó demandas similares contra otros 13 estados, la mayoría gobernados por los demócratas: Illinois, Minnesota, Virginia, California, Nueva Jersey, Kansas, Massachusetts, Rhode Island, Maryland, Texas, Kentucky, Oklahoma y Nebraska. En las cuatro últimas, el departamento logró la victoria judicial.