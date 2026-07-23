VIDEO | Un oso queda atrapado en lo alto de un poste eléctrico en Nuevo México y muere antes de ser rescatado

Publicado por Williams Perdomo 23 de julio, 2026

Un oso que escaló un poste eléctrico en una zona rural de Nuevo México murió electrocutado después de protagonizar un inusual incidente que se hizo viral en redes sociales esta semana.

De acuerdo con Fox News, el animal fue grabado el lunes cerca de Gladstone, una localidad situada a unos 270 kilómetros al este de Santa Fe. En las imágenes se observa al oso sobre el travesaño del poste, jadeando y tratando de mantener el equilibrio a varios metros de altura.

El video fue compartido el miércoles por el Departamento del Interior, que publicó el siguiente mensaje en tono humorístico: “Agradecemos el entusiasmo por el dominio energético estadounidense, pero esto no es lo que quisimos decir”.

We appreciate the enthusiasm for American Energy Dominance, but this isn't what we meant. https://t.co/FpfmUn6PYh — US Department of the Interior (@Interior) July 22, 2026

Las imágenes incluyen además el audio de una llamada al servicio de emergencias 911 en la que un ciudadano alertó sobre la presencia del animal. Según el reporte, el operador respondió que las autoridades estatales ya habían sido notificadas, pero explicó que sedar al oso mientras permanecía sobre el poste podría haber provocado su caída.

El oso murió electrocutado antes de que los funcionarios de vida silvestre pudieran rescatarlo de manera segura, informó posteriormente el diario New York Post.

Expertos en fauna silvestre señalaron que los osos pueden trepar postes eléctricos cuando son asustados por personas, vehículos o perros, utilizándolos de manera similar a como usarían un árbol para escapar de una amenaza.