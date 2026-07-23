Retiran del mercado más de 1,5 millones de docenas de huevos en Texas y Nuevo México por posible contaminación con salmonela
Los huevos fueron producidos y distribuidos desde granjas ubicadas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, con fechas de venta o consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.
La empresa Midwest Poultry Services, L.P. anunció el retiro voluntario de 1.589.577 docenas de huevos de cáscara blanca y huevos marrones de gallinas libres de jaula producidos en Texas, debido a una posible contaminación con Salmonella Enteritidis, informó este miércoles la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA).
La FDA explicó que la Salmonella puede provocar infecciones graves y, en algunos casos, mortales en niños pequeños, personas mayores, personas frágiles o con sistemas inmunitarios debilitados. En personas sanas, la infección suele causar fiebre, diarrea —que puede contener sangre—, náuseas, vómitos y dolor abdominal. En casos poco frecuentes, la bacteria puede ingresar al torrente sanguíneo y ocasionar enfermedades más graves, como infecciones arteriales, endocarditis y artritis.
Los huevos fueron producidos y distribuidos desde granjas ubicadas en Texas entre el 6 de junio y el 3 de julio de 2026, con fechas de venta o consumo preferente comprendidas entre el 20 de julio y el 17 de agosto de 2026.
Los productos fueron enviados a clientes del sector de servicios alimentarios y comercios minoristas en Texas, Oklahoma y Luisiana. También estuvieron disponibles para los consumidores en tiendas Kroger de Texas y Luisiana, supermercados Brookshire Grocery de Texas, Oklahoma, Arkansas, Luisiana, Nuevo México y Misisipi, además de otros establecimientos minoristas de menor tamaño.
El retiro aplica únicamente a los huevos con los códigos P-1950 o 0840962
Asimismo, señaló que no tiene conocimiento de enfermedades específicas relacionadas con el consumo de los huevos retirados.
La compañía precisó que los productos afectados pueden identificarse por un código impreso en uno de los lados del envase. El retiro aplica únicamente a los huevos con los códigos P-1950 o 0840962, acompañados de una fecha juliana entre 157 y 184 impresa en el costado del cartón.