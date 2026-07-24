Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

Elon Musk confirmó que hará una versión antiwoke de la película The Oddysey (2026) mediante inteligencia artificial (IA) que sea "históricamente fiel" y que sea similar a la narración contada por Homero en el poema original.

La superproducción de Christopher Nolan recibió una oleada de críticas desde meses antes de su estreno, concretamente por el elenco. En particular, hubo gran controversia por darle a la actriz keniata-mexicana Lupita Nyong’o el papel de Helena de Troya, una figura representada en el poema como una mujer blanca y de cabello claro.

De hecho, el propio Musk llegó a decir que esta elección es un "insulto" a Homero, uno de los autores de mayor reconocimiento y prestigio del mundo clásico.

A través de un mensaje publicado en su perfil de X, el magnate informó de que empleará Grok Imagine —herramienta de generación de imágenes y vídeos mediante IA desarrollada por su compañía xAI— para realizar su versión cinematográfica del poema.

"Antes de que termine este año, Grok Imagine creará una película de The Oddysey que sea históricamente precisa y fiel al arte de Homero", dijo Musk.

El director ejecutivo de Tesla Inc. y de SpaceX adjuntó a su mensaje un video con una escena de la película realizada con Grok Imagine.

A pesar de las críticas recibidas, The Oddisey de Christopher Nolan debutó a lo grande en las salas de cine, recaudando el día de su estreno 120 millones de dólares en EEUU y 258 millones de dólares en todo el mundo. Además de Nyong’o, la película está protagonizada por Matt Damon, Zendaya, Tom Holland, Robert Pattinson, Anne Hathaway o Charlize Theron, entre otros.