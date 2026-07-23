El ICE y la CBP rompen récord de arrestos en julio con un promedio de más 1.500 diarios

Publicado por Williams Perdomo 23 de julio, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) registraron 17.525 arrestos de presuntos inmigrantes indocumentados entre el 1 y el 11 de julio, lo que equivale a un promedio de 1.593 detenciones diarias, según datos oficiales del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Según recordó el diario Washington Examiner, ese promedio representa el mayor ritmo de arrestos registrado desde que el presidente Donald Trump asumió el cargo y supera el récord anterior alcanzado en junio.

De mantenerse ese ritmo durante el resto del mes, julio superaría ampliamente los 43.138 arrestos registrados en junio, que hasta ahora representa el mayor total mensual del año fiscal 2026.

Los datos oficiales también indican que, hasta el 11 de julio, el ICE y la CBP habían arrestado a más de 353.000 presuntos inmigrantes ilegales desde el inicio del año fiscal 2026, en octubre de 2025.

Más del 90% de esos arrestos fueron realizados por el ICE, mientras que el resto correspondió a agentes de la Patrulla Fronteriza y de la Oficina de Operaciones de Campo de la CBP.

Las estadísticas precisan que los arrestos contabilizan únicamente a las personas trasladadas a centros de detención y registradas bajo custodia federal. Asimismo, no incluyen las detenciones efectuadas por otras agencias federales, como el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, el FBI, la Administración para el Control de Drogas (DEA) u otros organismos que participan en operativos migratorios.