Un inmigrante ilegal liberado por la Administración Obama es acusado de matar a tres personas en un atropello con fuga en Carolina del Norte

Publicado por Diane Hernández 23 de julio, 2026

Un inmigrante en situación irregular, que según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) fue liberado por la Administración de Barack Obama tras permanecer bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), fue acusado de causar un accidente mortal en Carolina del Norte en el que fallecieron tres personas y de huir del lugar de los hechos.

El acusado, Javiel Pena Sola, ciudadano de El Salvador, permanece detenido en la cárcel del condado de Rowan y enfrenta tres cargos de delito grave por atropello con fuga con resultado de lesiones graves o muerte, informó el Departamento de Policía de Salisbury. La investigación continúa abierta y las autoridades no descartan la presentación de nuevos cargos.

El accidente

Según el reporte oficial de la Policía de Salisbury, el siniestro ocurrió la noche del 18 de julio, alrededor de las 10:45 p.m., en la carretera Mooresville Road (NC-150), cerca de Town Court.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron un vehículo con tres ocupantes gravemente heridos. Dos de ellos murieron en el lugar, mientras que la tercera víctima fue trasladada en helicóptero a un hospital de la zona, donde posteriormente falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Las autoridades localizaron un segundo vehículo, presuntamente conducido por Pena Sola, en un arroyo cercano después de que abandonara la carretera. Con apoyo de una unidad canina (K-9), los agentes encontraron al sospechoso tras un intento de fuga. Primero fue trasladado a un centro médico para recibir atención y, posteriormente, quedó bajo custodia policial.

Los nombres de las víctimas no habían sido divulgados al cierre de esta edición porque las autoridades continuaban notificando a sus familiares.

DHS: había sido detenido por ICE en 2016

En un comunicado difundido este miércoles, el Departamento de Seguridad Nacional informó que ICE presentó una orden de detención migratoria para solicitar que las autoridades de Carolina del Norte no liberen a Pena Sola si recupera la libertad durante el proceso penal.

De acuerdo con el DHS, el ciudadano salvadoreño ingresó ilegalmente al país a través de Arizona en 2002 y acumuló diversos antecedentes penales en Maryland.

Entre ellos figuran condenas por:

Conducción temeraria.

Abandonar el lugar de un accidente con daños a un vehículo ocupado.

Conducir sin licencia.

Además, fue arrestado por escapar de la custodia policial. Tras ese incidente, las autoridades locales entregaron al sospechoso a ICE en marzo de 2016, luego de atender una orden de detención migratoria. Sin embargo, el Gobierno federal lo liberó aproximadamente dos meses después, según el DHS.

El DHS cuestiona la decisión de liberarlo

En el comunicado oficial, la subsecretaria de Asuntos Públicos del DHS, Lauren Bis, sostuvo que el historial del acusado hacía previsible el riesgo que representaba.

"Este delincuente e inmigrante ilegal procedente de El Salvador enfrenta cargos por delitos graves tras un atropello con fuga que dejó tres muertos en Carolina del Norte. Su historial criminal incluye condenas previas por atropello con fuga, conducción temeraria y conducir sin licencia. Aunque ICE lo arrestó en 2016, la Administración Obama lo liberó en comunidades estadounidenses. Estas muertes eran totalmente evitables. Las fronteras abiertas y las políticas santuario tienen consecuencias mortales", afirmó Bis.