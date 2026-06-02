"I cant Blreathe": el ominoso silencio de las plañideras de George Floyd en el Caso Nowak

Publicado por Carlos Dominguez 2 de junio, 2026

En diciembre de 2025, Henry Nowak, un estudiante británico de 18 años de finanzas sin antecedentes, fue apuñalado en cuatro ocasiones con un kirpan —el cuchillo ceremonial sij de 21 centímetros— cuando regresaba a su residencia universitaria en Southampton, Reino Unido. Su agresor, Vickrum Digwa, de 23 años, lo atacó sin provocación aparente.

Al llegar la policía, Digwa acusó falsamente al joven herido de haberlo agredido racialmente. Los agentes, aparentemente temerosos de ser acusados de racismo, esposaron a Nowak mientras este sangraba profusamente en el suelo.

En las imágenes de las cámaras corporales publicadas este lunes se escucha al joven repetir desesperadamente "Me han apuñalado" y "No puedo respirar", frase que pronunció nueve veces antes de perder el conocimiento sin recibir ayuda inmediata.

Cuando el joven universitario insistió en que lo habían apuñalado, el policía le contestó: "No creo que te hayan apuñalado, amigo". Henry murió esposado bajo custodia policial.

Este lunes, Digwa fue condenado a cadena perpetua con un mínimo de 21 años de prisión. Tanto el juez William Mousley KC como la familia de la víctima han criticado duramente la actuación inicial de la policía. El padre de Henry lamentó la falta de dignidad con la que murió su hijo, desangrándose mientras las autoridades trataban con "decencia" a su agresor.

Farage compara el silencio ante Nowak con la explosiva reacción por George Floyd

Al ver las imágenes del caso Nowak, el líder de Reform UK, Nigel Farage, afirmó en un vídeo publicado este martes en redes sociales que el asesinato evidencia la existencia de una "Britania de dos niveles", en alusión al doble rasero que, según él, impera en el Reino Unido.

Farage denunció que Nowak fue tratado de una manera en la que "una acusación de insulto racial se tomó más en serio que el propio acto de asesinato" y comparó los últimos momentos de Nowak con los del "criminal profesional" George Floyd.

Floyd murió bajo custodia policial en Minnesota en mayo de 2020, después de que Derek Chauvin, un agente blanco, se arrodillara sobre su cuello e ignorara gritos como los de Nowak, en los que insistía en que no podía respirar.

En ese sentido, Farage destacó la diferencia de las reacciones de la sociedad civil y de sus líderes tras la muerte de Floyd: "¿Recuerdan la reacción ante [George Floyd] y la forma en que actuó la policía? En cuestión de días, Keir Starmer se arrodilló; el movimiento Black Lives Matter se extendió por todo el país; la estatua de Churchill fue profanada y el Cenotafio, vandalizado".

"Y sin embargo, ¿cuál ha sido la reacción pública de nuestros líderes, políticos y, para ser francos, de gran parte de los medios ante este caso? Silencio. Silencio absoluto". Farage concluyó diciendo que en Reino Unido "los derechos y privilegios de las personas blancas importan menos que los de las minorías étnicas".

Una respuesta tardía y burocrática

El primer ministro, Keir Starmer, se pronunció este lunes sobre el asesinato de Henry Nowak con un tono distante y protocolario. En un comunicado publicado en X, describió el caso como "horrible e impactante", reconoció el "trauma" vivido por la familia y destacó que el joven era "reflexivo, amable y profundamente querido". Sin embargo, su mensaje se centró en aspectos generales, como la investigación de la Oficina Independiente de Conducta Policial (IOPC) y la necesidad de combatir la delincuencia con arma blanca, sin mostrar una condena fuerte a la actuación inicial de la policía.

La respuesta de Starmer al asesinato de Henry Nowak ha sido duramente criticada por su frialdad y su tardanza. Este lunes, el exportavoz de Reform UK, Gawain Towler, dijo que la respuesta del primer ministro "es la declaración de un hombre de relaciones públicas" y "el comunicado de un tecnócrata", desprovisto de pasión y de ira por lo que le había sucedido a Henry Nowak.

Por su parte, la ex ministra del Interior Suella Braverman fue una de las voces más contundentes al afirmar en X que las imágenes del caso Nowak son una prueba de racismo anti-blanco.

Según la actual diputada de Reform UK, "esto no se trata solo de delincuencia con arma blanca", sino también de "un fallo policial, de una formación deficiente de los agentes y de racismo anti-blanco".

Finalmente, preguntó: "¿Quién va a rendir cuentas por este escándalo?"

El silencio de Khan ante la muerte de Nowak

Por su parte, el alcalde de Londres, Sadiq Khan, ha guardado silencio absoluto sobre el asesinato de Henry Nowak. Hasta el momento no ha emitido ningún comunicado oficial, tuit ni declaración pública sobre el caso, algo que ha generado duras críticas por parte de políticos y medios conservadores, que lo acusan de aplicar un doble rasero.

Este mutismo contrasta con su reacción en 2020 tras la muerte de George Floyd. En aquel entonces, Khan fue uno de los líderes más vocales del Reino Unido: expresó públicamente su "furia", manifestó su solidaridad con el movimiento Black Lives Matter, apoyó las protestas y promovió una comisión para revisar estatuas y símbolos en Londres. La diferencia entre su activismo ante Floyd y su actual silencio ante Nowak ha sido señalada como una clara muestra de la "Britania de dos niveles" que denuncian Farage y otros dirigentes.