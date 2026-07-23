Las solicitudes de subsidio por desempleo caen a su nivel más bajo desde 1969

Publicado por Diane Hernández 23 de julio, 2026

El mercado laboral del país volvió a sorprender con una señal de fortaleza. Las solicitudes iniciales de subsidio por desempleo cayeron la semana pasada hasta su nivel más bajo en casi 57 años, un dato que apunta a que las empresas continúan evitando despidos y que la economía mantiene una notable resiliencia pese al entorno de altas tasas de interés.

Según informó el Departamento de Trabajo, las solicitudes iniciales de prestaciones estatales por desempleo descendieron en 22.000, hasta 187.000, durante la semana finalizada el 18 de julio, tras el ajuste estacional. Se trata del nivel más bajo registrado desde septiembre de 1969 y de la mayor caída semanal en tres meses.

El resultado sorprendió a los economistas, que esperaban un ligero aumento hasta 212.000 nuevas solicitudes. En cambio, el descenso refuerza la percepción de que el mercado laboral estadounidense continúa mostrando una resistencia mayor de la prevista.

Un mercado laboral que sigue mostrando solidez

El informe llega en una semana clave, ya que los datos corresponden al período utilizado para elaborar el próximo informe oficial de empleo de julio, cuya publicación está prevista dentro de aproximadamente dos semanas.

Otro indicador también apuntó en la misma dirección. El número de personas que continúan recibiendo prestaciones por desempleo —conocidas como solicitudes continuas y consideradas una referencia sobre la facilidad para encontrar trabajo— descendió hasta 1,796 millones durante la semana terminada el 11 de julio, el nivel más bajo en seis semanas.

En conjunto, ambas cifras sugieren que las empresas mantienen sus plantillas y que quienes pierden su empleo continúan encontrando trabajo con relativa rapidez.

El desempleo permanece cerca de mínimos históricos

Los datos se suman al informe laboral publicado en junio, cuando la tasa de desempleo descendió inesperadamente hasta el 4,2%, el nivel más bajo del año.

No obstante, los analistas señalaron que esa reducción respondió principalmente a una disminución de la participación en la fuerza laboral y no a una aceleración significativa de las contrataciones.

Aun así, el panorama general continúa siendo consistente con un mercado laboral caracterizado por:

Bajos niveles de despidos.

Una creación de empleo moderada.

Escasez relativa de trabajadores disponibles.

Una tasa de desempleo históricamente baja.

Ese equilibrio ha permitido que el empleo siga siendo uno de los principales pilares de la economía estadounidense, incluso después de varios años de política monetaria restrictiva.