Nueva York rescató a 43 víctimas de trata durante el Mundial 2026 y arrestó a 89 sospechosos en un amplio operativo

Miembros de la policía de NY en una escena del crimen (Archivo) NurPhoto via AFP

Publicado por Diane Hernández 24 de julio, 2026

El Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) informó que rescató a 43 víctimas de trata de personas, entre ellas siete menores de edad, y arrestó a 89 sospechosos durante un operativo especial desarrollado antes y durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Las acciones se llevaron a cabo entre el 11 de junio y el 19 de julio y comprendieron 87 operaciones en los cinco distritos de la ciudad. Según las autoridades, la investigación no solo permitió rescatar víctimas, sino también abrir nuevas líneas de investigación contra redes dedicadas a la explotación sexual y otros delitos relacionados con la trata de personas.

Un plan preparado durante años

De acuerdo con el inspector Gary Marcus, jefe de la Unidad de Víctimas Especiales del NYPD, el operativo fue diseñado durante años como parte de la preparación para uno de los eventos deportivos más grandes del mundo.

Además del despliegue visible de agentes en los alrededores de los estadios y zonas de concentración de aficionados, la estrategia incluyó labores de inteligencia menos perceptibles para el público.

Los investigadores:

Monitorearon plataformas y espacios en internet utilizados por tratantes.

utilizados por tratantes. Realizaron vigilancia en reuniones masivas y zonas de alta afluencia.

en reuniones masivas y zonas de alta afluencia. Visitaron a delincuentes sexuales y tratantes previamente condenados para verificar que cumplieran las condiciones de libertad condicional o supervisión judicial.

previamente condenados para verificar que cumplieran las condiciones de libertad condicional o supervisión judicial. Coordinaron operaciones encubiertas para identificar y rescatar víctimas.

El rescate de una menor explotada en un hotel una menor estaba siendo explotada sexualmente en una habitación de hotel.

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​Tras localizar el lugar, los agentes rescataron a la víctima y arrestaron inmediatamente al presunto tratante, según explicó el NYPD.

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​Las autoridades señalaron que varias personas previamente condenadas por delitos sexuales también fueron detenidas tras comprobarse que incumplían las condiciones impuestas por la justicia. Uno de los casos más relevantes del operativo ocurrió cuando investigadores interceptaron una comunicación en línea que les permitió detectar que​Tras localizar el lugar, los agentes rescataron a la víctima y arrestaron inmediatamente al presunto tratante, según explicó el NYPD.​Las autoridades señalaron que variastras comprobarse que incumplían las condiciones impuestas por la justicia.

Atención inmediata a las víctimas

El NYPD trabajó junto con organizaciones especializadas para garantizar asistencia inmediata a las víctimas rescatadas.

Según explicó la comisionada adjunta Kathleen Baer, encargada de políticas sobre violencia de género, los equipos de apoyo permanecían en habitaciones contiguas durante algunos operativos para ofrecer atención apenas las víctimas eran retiradas del lugar.

La asistencia incluyó alojamiento temporal, alimentos, atención psicológica, orientación y acceso a servicios sociales especializados.

Baer también pidió a la población reportar cualquier situación sospechosa.

Grandes eventos deportivos, un foco de atención para las autoridades

Las fuerzas de seguridad estadounidenses consideran desde hace años que eventos internacionales de gran magnitud pueden ser aprovechados por organizaciones criminales dedicadas a la trata de personas debido al aumento del turismo, la movilidad y la demanda de servicios sexuales.

Antes del inicio del Mundial, el New York Post informó que el NYPD se preparaba para desplegar una estrategia "con toda su fuerza" precisamente para prevenir un incremento de estos delitos durante el torneo, incluyendo el refuerzo de investigaciones encubiertas y la vigilancia sobre redes de explotación sexual.

El área de Nueva York y Nueva Jersey fue una de las principales sedes del campeonato y acogió ocho partidos, incluida la final disputada en el MetLife Stadium, en East Rutherford (Nueva Jersey).