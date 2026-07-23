Volar, un juego de azar: la aviación encadena cinco años con tasas de retrasos superiores al 20%

Publicado por Alejandro Baños 23 de julio, 2026

Un estímulo tras otro interrumpe los sentidos: el destello constante de las luces, el murmullo escandaloso de la multitud, las prisas, un laberinto de controles que pasar, maletas u 'obstáculos' que sortear... A menudo, adentrarse en una terminal es sinónimo de supervivencia, un ejercicio en el que el principal reto es saber mantener la calma.

Millones de pasajeros cruzan los pasillos de los aeropuertos a diario tratando de no ser víctimas del caos; sin embargo, para una buena parte de ellos, ese estrés generado acaba transformándose en frustración cuando ven que la palabra delayed (retrasado) se adueña de las pantallas y que su vuelo es uno de los afectados.

Esa ha sido la cruda realidad para un volumen masivo de operaciones en lo que va del presente año fiscal (iniciado el 1 de octubre de 2025). Según los registros oficiales de la Oficina de Estadísticas de Transporte (BTS) —organismo dependiente del Departamento de Transporte (USDOT)—, de los 2.880.796 vuelos operados hasta la fecha, un total de 599.685 han sufrido retrasos, lo que representa un preocupante 20,82%.

Uno de cada cinco vuelos aterriza de manera impuntual

Hay que matizar que se entiende por demora: la BTS considera un vuelo retrasado "si ha llegado a la puerta de embarque (o ha salido de ella) 15 minutos o más después de la hora de llegada (o salida) programada".

Estos datos quieren decir que más de uno de cada cinco aviones ha sufrido una demora, haciendo de la impuntualidad un problema estructural: hace un lustro, durante todo el periodo fiscal 2021, únicamente 238.485 vuelos —de los 2.084.553 que se operaron en aquel ejercicio— llegaron con demora a sus destinos. Es decir, solo un 11,44%.

La tendencia comenzó a subir precisamente en el año fiscal posterior, en el 2022, cuando el porcentaje de vuelos que aterrizaron en el aeropuerto de llegada se disparó hasta el 20,12% —549.942 retrasos de un total de 2.733.789 operaciones—. Desde entonces, se ha mantenido por encima del 20% periodo tras periodo:

2017 : 439.424 vuelos que sufrieron retraso ( 19,07% ).

: 439.424 vuelos que sufrieron retraso ( ). 2018 : 516.015 ( 17,70% ).

: 516.015 ( ). 2019 : 565.777 ( 18,87% ).

: 565.777 ( ). 2020 : 237.453 ( 10,22% ).

: 237.453 ( ). 2021 : 238.485 ( 11,44% ).

: 238.485 ( ). 2022 : 549.942 ( 20,12% ).

: 549.942 ( ). 2023 : 575.727 ( 20,83% ).

: 575.727 ( ). 2024 : 598.702 ( 21,01% ).

: 598.702 ( ). 2025 : 571.908 ( 20,17% ).

: 571.908 ( ). 2026: 599.685 (20,82%).

El deterioro se extiende por los grandes 'hubs' del país

Las estadísticas de la BTS permiten también diseccionar el comportamiento de los grandes hubs del país. En el Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport —el de mayor tráfico del mundo, con más de 100 millones de pasajeros al año—, el 16,83% de los vuelos ha llegado con retraso en el presente año fiscal (21.614 de 128.403 operaciones). Si bien esta cifra supone un ligero alivio respecto a los tres ejercicios anteriores, implica prácticamente el doble que el registro de 2021 (8,46%).

El deterioro de la puntualidad respecto a los niveles de 2021 se extiende al resto de los grandes aeropuertos estadounidenses. En Dallas Fort Worth International Airport, segundo en volumen de tráfico, la impuntualidad escala al 19,47% (frente al 17,97% de 2021). El caso del Chicago O'Hare International Airport resulta aún más llamativo: su tasa de demoras se ha más que duplicado, pasando del 11,02% al 25,02% en 2026.

Por su parte, el Denver International Airport ha incrementado sus retrasos del 13,14% al 17,91%, mientras que en el Los Angeles International Airport los aterrizajes fuera de hora han pasado del 10,04% al 18,49%. Por último, en el John F. Kennedy International Airport, uno de cada cinco aviones (20,50%) acumuló demoras de al menos 15 minutos, lejos del 11,48% anotado hace cinco años.

Clima, 'efecto dominó' y logística: los detonantes del caos

Mientras la BTS especifica que prácticamente una de cada dos impuntualidades (46,46%) se debió al mal tiempo durante este periodo fiscal, hay varios factores más que pueden condicionar que un vuelo no toque tierra a la hora que tenía programada y lo haga pasados como mínimo 15 minutos:

Retrasos por responsabilidad de la aerolínea. Aquí se incluyen todos los contratiempos que están bajo el control de la compañía, como fallos mecánicos o mal mantenimiento del avión, gestión y disponibilidad de tripulación, operaciones en tierra o procedimientos de embarque, entre otros. 'Efecto dominó'. En la aviación comercial, los aviones rara vez realizan una sola ruta al día; operan en itinerarios continuos conectando múltiples ciudades. Esto puede causar que si un avión llega fuera de tiempo a su destino, la siguiente operación se verá afectada. Sistema Nacional de Aviación (NAS). Este sistema abarca condiciones que ralentizan la fluidez del espacio aéreo, como la saturación del espacio aéreo, el control del tráfico aéreo o meteorología no extrema que obliga a espaciar más los aviones por precaución. Clima extremo. Aquí se adjuntan fenómenos climáticos que son severos o peligrosos —tornados, ventiscas de nieve o tormentas eléctricas graves— que detienen por completo todas las operaciones y fuerzan al personal de tierra a evacuar las pistas. Retrasos por seguridad. Aquellos definidos como de alto impacto, ocurren cuando se producen incidencias en los controles de seguridad o la infraestructura de la terminal.

Además de estos, hay otras razones que provocan retrasos en los vuelos: eventos geopolíticos, incendios forestales, aparición de ceniza volcánica, caídas de los sistemas, interrupciones en los radares, comportamiento disruptivo de pasajeros, emergencias médicas a bordo, falta de puertas de embarque o escasez de personal en pista.