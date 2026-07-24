El ICE arrestó a un empleado de Southwest Airlines mientras trabajaba por supuestamente ser un inmigrante ilegal

Un avión de Southwest Airlines, preparado para despegar desde el aeropuerto Ronald Reagan AFP .

Publicado por Alejandro Baños 24 de julio, 2026

El Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) arrestó a un empleado de Southwest Airlines por presuntamente tener la visa caducada desde hace casi cinco años.

La detención se produjo a principios de julio, mientras este trabajador, un asistente de vuelo de la aerolínea llamado Lorenzo Thompson y de origen jamaicano, se encontraba trabajando.

Según informó un portavoz del ICE a Fox News, Thompson llevaba desde el 16 de octubre de 2021 con la visa caducada. La primera vez que accedió al país fue el 17 de abril de ese mismo año.

"Contrariamente a las leyes de nuestro país, permaneció en el país más tiempo del permitido por su visa y no abandonó el país. Permanecerá bajo custodia del ICE en espera de sus trámites migratorios", dijo ese portavoz.

Por el momento, Southwest Airlines no se ha pronunciado públicamente mientras se resuelve la situación de su empleado.