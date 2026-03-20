Mamdani anuncia la creación de la “Oficina de Seguridad Comunitaria” para relegar a la policía de Nueva York en cuestiones de seguridad pública

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de marzo, 2026

El alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani, anunció este jueves que firmará una orden ejecutiva para crear una nueva estructura dentro de su Administración local que apunta a cambiar drásticamente el enfoque de la seguridad pública en ‘La ciudad que nunca duerme’, reduciendo el protagonismo del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) en determinados tipos de intervenciones.

Se trata de la Oficina de Seguridad Comunitaria (OCS, por sus siglas en inglés), que está valorado en aproximadamente $1.100 millones y funcionará bajo la órbita directa de la alcaldía, a través de Renita Francois, quien trabajó en la Oficina de Justicia Penal durante la Administración de Bill de Blasio y será la vicealcaldesa de seguridad comunitaria y supervisará la iniciativa.

“Nuestra vicealcaldesa de seguridad comunitaria no solo trabajará en esta área, sino que también participará en todas las decisiones clave sobre el futuro de la ciudad, asegurando que la perspectiva de seguridad comunitaria esté presente”, dijo Mamdani.

El organismo, según explicó el alcalde, tendrá como objetivo centralizar distintos programas relacionados con salud mental, violencia armada, delitos de odio y asistencia a víctimas. La iniciativa forma parte de un plan más amplio de Mamdani para enfocar la seguridad pública en la prevención y el acompañamiento social en lugar de la actuación policial.

Durante su presentación, Mamdani cuestionó el rol que históricamente se le ha asignado a la policía en la gestión de problemáticas sociales.

“Durante demasiado tiempo, hemos abordado el crimen y la seguridad imponiendo expectativas cada vez mayores al departamento de policía, al pedirles que solucionen cada falla de nuestra red de protección social”, dijo el alcalde socialista. “El crimen es uno de los problemas más complejos que enfrentamos y, sin embargo, durante demasiado tiempo la ciudad ha dependido de un conjunto fragmentado de programas para tratar problemas interconectados”.

Por ello, Mamdani explicó que la OCS buscará coordinar esas políticas bajo una misma estructura y un enfoque integral dentro de la Alcaldía de Nueva York.

“Debemos adoptar un modelo de gobierno integral, donde nuestras estrategias estén centralizadas, coordinadas y aplicadas a gran escala, bajo la supervisión de un vicealcalde”, dijo. “Esto requerirá un enfoque multifacético frente a una amplia variedad de desafíos en la ciudad”.

Uno de los puntos clave será el fortalecimiento del programa B-HEARD (División de Respuesta de Asistencia en Emergencias de Salud Conductual), que envía equipos de profesionales de la salud a responder emergencias vinculadas a crisis de salud mental en lugar de agentes policiales.

Mamdani subrayó la necesidad de ampliar este tipo de respuestas: “Nuestra vicealcaldesa supervisará la implementación de políticas, la reforma y la expansión de B-HEARD para garantizar que cuando los neoyorquinos enfrenten una crisis de salud mental, reciban la atención que necesitan y que su única opción no sea simplemente la respuesta policial”.

El anuncio marca un nuevo capítulo en el debate sobre seguridad pública en Nueva York, en un contexto donde crecen las discusiones sobre el crimen, la violencia armada, el rol de la policía local y hasta dónde las ideas de Mamdani pueden ayudar a resolver uno de los problemas que más preocupa a los neoyorquinos.

Según el New York Times, la creación de la OCS de hecho es un primer paso para cumplir una promesa de campaña de Mamdani, quien había propuesta una agencia encargada de responder a todo lo que la nueva oficina atenderá.

Sin embargo, por ahora, la OCS no será una agencia con plenas facultades y su presupuesto es menor al prometido por el alcalde socialista.

Mientras tanto, aún hay muchas dudas sobre la implementación del nuevo programa y los potenciales desafíos de este cambio estructural. Incluso, algunos aliados políticos del alcalde han reconocido que el proceso no estará exento de dificultades. Por ejemplo, el defensor público de Nueva York, Jumaane Williams, reconoció que “habrá algunos errores” en materia de seguridad, pero también afirmó que la policía se beneficiará de la oficina.

“Así, cuando encontremos obstáculos, podremos superarlos y avanzar mejor. Se trata de permitir que los policías hagan el trabajo para el que están mejor preparados. Dejemos de pedirles que hagan el trabajo de todos”, dijo.