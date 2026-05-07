Champions League: el PSG defenderá su trono tras eliminar al Bayern en semifinales

Los jugadores del Paris Saint-Germain celebran el pase a la final de la UEFA Champions League 2025-2026 ZUMAPRESS.com / Cordon Press .

Publicado por Alejandro Baños 7 de mayo, 2026

El vigente campeón de la UEFA Champions League, el Paris Saint-Germain, optará a reeditar el título tras imponerse al Bayern de Múnich en semifinales con un resultado global de 6-5.

En el duelo de vuelta, celebrado en el Allianz Arena de Múnich (Alemania), el resultado fue de 1-1, por lo que el PSG hizo valor la victoria obtenida la semana pasada en el encuentro de ida (5-4) en su estadio, el Parc des Princes.

Ousmane Dembélé adelantó al PSG (0-1) cuando el reloj apenas marcaba el minuto tres de juego. El equipo francés fue por delante en el amrcador durante todo el enfrentamiento. Cuando apenas quedaban instantes para el final, Harry Kane (90+4') igualó el marcador, pero al Bayern ya no le quedaba tiempo para mandar la semifinal a la prórroga.

"En estos tres últimos años hemos demostrado que podemos jugar cualquier partido, ante cualquier rival. Somos un equipo fiable, que puede luchar en todo momento", dijo Luis Enrique Martínez, director técnico del PSG, al término del juego de vuelta.

"Ahora lo que toca es disfrutar de este momento, después de un partido de altísimo nivel. Hemos demostrado qué tipo de equipo somos. Es increíble llegar a la final de la UEFA Champions League por segundo año seguido, esto muestra el nivel que tenemos", agregó.

Con su triunfo, el equipo de la capital francesa tendrá la posibilidad de volver a conquistar la UEFA Champions League -como hizo la temporada pasada- y sumar el segundo título a su palmarés.

En la final -que se disputará en Budapest (Hungría) el 30 de mayo- se medirá al Arsenal FC, que se deshizo del Atlético de Madrid en semifinales.